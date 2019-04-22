ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Huawei P30 Pro отправляет запросы на китайские серверы

23.04.2019 11:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон Huawei P30 Pro осуществляет отправку запросов, а возможно, и данных, на китайские правительственные серверы. Это происходит, даже если пользователь не подписан на какие-либо услуги Huawei. Такое заявление было опубликовано сегодня ресурсом OCWorkbench, пишет 3DNews.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ранее на странице компании ExploitWareLabs в сети Facebook появилось сообщение, в котором был представлен список DNS-запросов, которые делает P30 Pro без ведома пользователя. Наличие подобных запросов говорит о том, что потенциально смартфон может передавать конфиденциальные пользовательские данные на правительственные серверы Китая, оставляя владельца устройства в неведении.


Опубликованный список DNS-запросов говорит о том, что устройство обращается к адресу beian.gov.cn, который зарегистрирован Alibaba Cloud и находится под контролем Министерства общественной безопасности Поднебесной. Кроме того, зафиксировано частое обращение смартфона к china.com.cn, который зарегистрирован компанией EJEE Group и управляется Китайским информационным интернет-центром.

Компания ExploitWareLabs отмечает, что запросы к государственным серверам КНР отправлялись несмотря на то, что пользователь не включал каких-либо служб Huawei в смартфоне и не подписывался на услуги компании.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гаджет официально продается в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
25 апреля состоится День депутата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика