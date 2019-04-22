Дешевле, чем в Европе. BMW сбросила белорусам цены на «иксы»

Источник материала: Tut.by

Баварский концерн BMW предоставил Беларуси одни из самых низких в Европе цен на «иксы». Популярный кроссовер BMW X3 теперь стоит в Минске 42 тыс. евро — на 7−10% дешевле, чем в других странах, рассказали AUTO.TUT.BY в автоцентре «АВТОИДЕЯ».





Производитель привлек интерес к ходовым модификациям BMW X3. Так, дизельный xDrive20d сейчас обойдется в 42 тысячи евро. В расширенной комплектации M Sport модель доступна в Минске за 46 тысяч евро, в топовой M Sport Pro с двигателем 30i — за 51 тысячу евро. Такие цены действуют только для белорусского рынка. Специальная партия «иксов» уже пришла в Беларусь. Напомним, что особые цены для Беларуси объявлены и на седан 5-й серии .

— Беларусь является для BMW перспективным рынком с богатым отложенным спросом. Чтобы стимулировать активность, производитель дополнительно поддержит приверженцев марки. Теперь многие модели, в том числе кроссовер BMW X3, выгоднее приобретать в Минске, чем ездить за ним в Россию, Евросоюз или Украину. Это лишь укрепит позиции баварского бренда в стране, — объясняют суть инициативы в автоцентре «АВТОИДЕЯ».





Кроссовер BMW X3 обладает типичной для «иксов» внешностью и соответствующими габаритами: длина — 4716 мм, ширина — 1897 мм, а высота — 1676 мм. Несмотря на размеры, модель на 55 кг легче предшественника благодаря лёгким, но сверхпрочным сплавам. Дизельная xDrive20d оснащена проверенной «четверкой» на 190 л.с. и расходует 5 литров каждые 100 км. Колесная база у BMW X3 стала больше, чем у BMW X5 первого поколения (E53).

В комплектацию для Беларуси включены светодиодные фары, 18-дюймовые легкосплавные диски, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, обогрев рулевого колеса и цифровые помощники. Для M Sport доступны стильные колеса на 19 дюймов, аэродинамический обвес, спортивные сиденья, дорогая обивка и кожаный руль.

Бензиновый xDrive30i M Sport Pro располагает 252-сильным мотором, который берет первую «сотню» за 6,2 секунды. Помимо стандартных опций, в набор входят продвинутая тормозная система, навигация Professional, спортивные сиденья, мощная акустика и большой дисплей мультимедийной системы.





«Иксы» по белорусским ценам могут приобретать и иностранцы. Прежде всего, автомобили могут заинтересовать россиян, но не исключено, что в Минск поедут также из Украины, Польши и Литвы.

А вот супер-кар BMW M5 Competition , который недавно привезли в шоу-рум дилера, будет стоить столько же, сколько и в Европе. Цена привезенного экземпляра — 138 тысяч евро. Супер-седан разгоняется до «сотни» за 3,3 секунды.