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В Минске покажут стильный спектакль об одиночестве, затяжной депрессии и алкоголизме

23.04.2019 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая премьера от театрального проекта HomoCosmos, известного своими резонансными спектаклями «Камера, которую дала мне мать», «Бог щекотки», «Раскрытие», «Дора, или Сексуальные неврозы наших родителей», в который раз шокирует минского зрителя, провоцируя на рефлексию и диалог. «Увидеть розового слона» сможет каждый — премьерные показы спектакля об одиночестве, затяжной депрессии и алкоголизме состоятся 29 и 30 апреля на новой арт-площадке HIDE.


Фото: Анжелика Грекович

«Самый стильный спектакль сезона», «мерзкий и впечатляющий», «рассказ о каждом втором тусовщике с Революционной и Октябрьской» — так отзывались зрители предпоказа спектакля проекта HomoCosmos, который поднял очередную запретную тему — пристрастие к спиртным напиткам. Закрытая предпремьера «Увидеть розового слона» прошла на Октябрьской улице с аншлагом, как всегда мнения разделились еще до финальной сцены, но равнодушных не осталось.

Отношения крошатся, как сухое печенье, проблема растет, как дрожжи, — знакомая ситуация для тех, кому приходилось жить с алкоголиком. «Увидеть розового слона» — это не легкая комедия, где пара решила взять в качестве домашнего питомца милого четвероного друга и это перевернуло их жизнь с ног на голову. Все гораздо серьезнее: это история о женщине и мужчине, желающих превратить мечты в реальность. Домик у моря, развевающиеся на ветру волосы, детский смех… каждый из нас цепляется за кого-то или что-то, чтобы избежать одиночества. Найдем ли мы спасение в «розовом слоне», крепком и нерушимом?

«Розовый слон» — метафора, принятие желаемого за действительное, игра воображения. К слову, весь спектакль выстроен так, что зритель до конца не может определиться, где он: в квартире молодой пары, которая постоянно выясняет отношения, или в психиатрической лечебнице. Квартира в центре города, престижная работа, белоснежный ковер за 5000 евро, невыносимое желание иметь ребенка, музыка Наймона и бокал джина на ужин. Руки обхватывают шею, но всем одинаково больно.


Фото: Анжелика Грекович

Обеспеченные тоже пьют, и пьют они по многим причинам, главная из которых — тотальный недостаток любви. Дабы оставаться коммуникабельным и жизнерадостным, нужно избегать абстинентного синдрома и вливать в себя новую дозу алкоголя под предлогом дегустации, презентации или успешной сделки. Очередное табу затронуто проектом благодаря пьесе, основанной на реальных событиях, которую написала эстонский драматург Пирет Яакс. В 2011 году «Увидеть розового слона» была удостоена главной премии конкурса пьес Эстонского Театрального агентства, а в последствии переведена на семь языков.

Для работы над спектаклем команда проекта пригласила эстонского режиссера Калева Куду, продюсера и театрального педагога. Калев широко известен за пределами своей страны, является руководителем независимой профессиональной компании zerotheatre, а также театра Тартуского университета (Эстония), который неизменно вызывает восторженные отзывы на Международном фестивале «Тэатральны куфар» (Минск). Достаточно часто Куду работает в качестве приглашенного режиссера в других профессиональных театрах. В Тарту — в знаменитом «Ванемуйне»: «Если завтра нет» Сэмюэля Беккета, «Летняя школа» эстонского автора Вайно Вахинга и др. Как наиболее знаковые в своей профессиональной карьере режиссер упоминает «Конец игры» по С. Беккету, «Елизавета Бам» по Д. Хармсу, «Бесы» по Ф. М. Достоевскому, «Психоз 4.48» и «Очищенные» по С. Кейн. Всего Калев Куду поставил более 60 спектаклей.

Фантазия пьесы остается строго в рамках реальности, поэтому при подборе актеров решающим фактором стали понимание проблем персонажей и способность донести их до зрителя. В спектакле задействованы: Иван Трус (Национальный академический театр имени Янки Купалы); Дмитрий Егоров (актер театра и кино); Анастасия Боброва (Республиканский театр белорусской драматургии); Екатерина Бондарева (актриса театра и кино). Отдельное внимание стоит уделить сценографии (СМИ заслуженно окрестили постановку самым стильным спектаклем сезона): над всем осязаемым визуалом работала Екатерина Шиманович — ученица народного художника Беларуси Бориса Герлована. Обладательница премии «Лучший сценограф года», поклонники театра знают Екатерину по таким работам, как «Спички», «Земля Эльзы», «Радио «Прудок».

Когда: 29 и 30 апреля, 19.00.

Где: «».

Сколько: 27 — 32 рубля.

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Теги: Минск
 
 
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«Увидеть розового слона» сможет каждый - премьерные показы спектакля об одиночестве, затяжной депрессии и алкоголизме состоятся 29 и 30 апреля на новой арт-площадке...
 
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