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В Оршанском районе грузовик насмерть сбил пенсионерку
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло вечером 22 апреля на улице Могилевской в агрогородке Бабиничи Оршанского района. Грузовик двигался задним ходом и наехал на 79-летнюю женщину. Она погибла,
МАЗ находился на стоянке возле магазина. Затем 35-летний водитель начал движение задним ходом и не увидел, что за грузовиком находится пожилая женщина. Машина ее сбила.
В результате ДТП пенсионерка от полученных травм скончалась.
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ДТП произошло вечером 22 апреля на улице Могилевской в агрогородке Бабиничи Оршанского района.
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