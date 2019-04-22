В Оршанском районе грузовик насмерть сбил пенсионерку

Источник материала: Tut.by

ДТП произошло вечером 22 апреля на улице Могилевской в агрогородке Бабиничи Оршанского района. Грузовик двигался задним ходом и наехал на 79-летнюю женщину. Она погибла, сообщает ГАИ региона.



Фото: ГАИ

МАЗ находился на стоянке возле магазина. Затем 35-летний водитель начал движение задним ходом и не увидел, что за грузовиком находится пожилая женщина. Машина ее сбила.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм скончалась.