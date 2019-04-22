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Минсвязи выпускает памятный спецштемпель к 115-летию профсоюзов в Беларуси

23.04.2019 11:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минсвязи выпускает памятный спецштемпель к 115-летию профсоюзов в Беларуси
Фото из открытых источников

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение памятный спецштемпель, который будет использоваться 30 апреля 2019 года для проведения специального памятного гашения, посвященного 115-летию профсоюзного движения Беларуси.

Минсвязи выпускает памятный спецштемпель к 115-летию профсоюзов в Беларуси Минсвязи выпускает почтовый блок к 75-летию освобождения Беларуси

Дизайн спецштемпеля разработала Елена Медведь. Гашение состоится в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин «Филателия», ул. Московская, 16).

В 2019 году исполняется 115 лет профсоюзному движению Беларуси. За свою более чем вековую историю профсоюзы стали социальной реальностью и вошли в структуру общества в качестве важнейшего элемента, сообщает сайт РУП "Белпочта".

Сегодня Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) — это национальный профсоюзный центр, республиканское добровольное независимое объединение профессиональных союзов, их объединений и ассоциированных членов, где одним из главных направлений деятельности является защита конституционных и трудовых прав членов профсоюзов.

Конверт подготовлен с использованием элемента скульптурной композиции, расположенной на фронтоне здания Республиканского Дворца культуры профсоюзов (авторы – А.Глебов, В.Попов, С.Селиханов).

Минсвязи выпускает памятный спецштемпель к 115-летию профсоюзов в Беларуси
Белпочта

К этому событию РУП «Белпочта» подготовило художественный маркированный конверт с литерной маркой «А». Номинал марки «А» соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Гашение состоится в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин «Филателия», ул. Московская, 16).
 
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