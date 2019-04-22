Источник материала: Новости Волковыска

В больнице 23 апреля умер десантник Виктор Калачинский, которого накануне придавило машиной в Витебской 103-й десантной бригаде. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на Министерство обороны.

Ведомство выражает соболезнование родным и близким рядового Виктора Калачинского, скончавшегося 23 апреля в Витебской больнице скорой помощи от тяжелых травм.

Комиссия Минобороны продолжает проверку «по факту грубейшего нарушения правил эксплуатации автомобильной техники в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде, в результате которого произошел наезд автомобиля на военнослужащего», отмечают в Минобороны.

Военное ведомство окажет необходимую помощь родным погибшего десантника.

Напомним, пострадавший солдат 22 апреля разгружал прицеп, стоя между машинами, и одна из них покатилась так, что его зажало. Парня в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где он на следующий день, 23 апреля, скончался.Напомним, 2019 год объявлен годом безопасной службы в белорусской армии, основная задача — сохранение жизни и здоровья военнослужащих.

Министерство обороны выражает соболезнование родным и близким рядового Калачинского Виктора Андреевича, скончавшегося 23 апреля 2019 года в Витебской больнице скорой помощи в результате тяжелых травм, полученных накануне.