|
В Гродно судят Анжелику Борис - за "несанкционированный" праздник
Источник материала: Партизан
Суд Ленинского района Гродно 23 апреля рассматривает административное дело Анжелики Борис.
Поддержать Анжелику Борис в суд пришло слишком много людей - не всем хватило места
На председателя непризнанного официальной властью РБ Союза поляков в Беларуси гродненская милиция составила протокол о якобы административном правонарушениі по ст 23.34 КоАП, а именно за "несанкционированное" проведение в марте текущего года традиционного праздника "Казюки".
Дело рассматривает судья Елена Петрова.
Как сообщает правозащитник Виктор Сазонов, поддержать Борис пришло очень много людей, они с трудом поместились в зале суда. Это члены Союза поляков в Беларуси, а также правозащитники и журналисты.
Судья сразу запретила вести фотосъемку и велела выйти из зала всех, кому не хватило места в зале. Люди недовольно выходят.
Защищает Борис в суде адвокат Виталий Прокопик.
Свидетель, сотрудник милиции по фамилии Куль не может правильно назвать мероприятие, которое проводилось, говорит, что это какие-то Кизюки.
#1#
Свидетель, сотрудник Алексей Войтешко утверждает, что в этот день проходили Казюки, организованные отделом культуры и поэтому гуляние и Казюки в другом месте - незаконны.
Анжелика Борис говорит, что "Казюки" - это национальная традиция поляков, в том числе и польского национального меньшинства в Беларуси. Люди выходят на улицу веселиться и праздновать. Судить их за это то же самое, что судить за нахождение в Пасху у костела. Составлять за это протоколы - это дискриминация по национальному признаку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Ленинского района Гродно 23 апреля рассматривает административное дело Анжелики Борис.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)