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В Гродно судят Анжелику Борис - за "несанкционированный" праздник

23.04.2019 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Ленинского района Гродно 23 апреля рассматривает административное дело Анжелики Борис.

В Гродно судят Анжелику Борис - за "несанкционированный" праздник
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Поддержать Анжелику Борис в суд пришло слишком много людей - не всем хватило места

На председателя непризнанного официальной властью РБ Союза поляков в Беларуси гродненская милиция составила протокол о якобы административном правонарушениі по ст 23.34 КоАП, а именно за "несанкционированное" проведение в марте текущего года традиционного праздника "Казюки".

Дело рассматривает судья Елена Петрова.


Как сообщает правозащитник Виктор Сазонов, поддержать Борис пришло очень много людей, они с трудом поместились в зале суда. Это члены Союза поляков в Беларуси, а также правозащитники и журналисты.

Судья сразу запретила вести фотосъемку и велела выйти из зала всех, кому не хватило места в зале. Люди недовольно выходят.

Защищает Борис в суде адвокат Виталий Прокопик.

Свидетель, сотрудник милиции по фамилии Куль не может правильно назвать мероприятие, которое проводилось, говорит, что это какие-то Кизюки.
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Свидетель, сотрудник Алексей Войтешко утверждает, что в этот день проходили Казюки, организованные отделом культуры и поэтому гуляние и Казюки в другом месте - незаконны.

Анжелика Борис говорит, что "Казюки" - это национальная традиция поляков, в том числе и польского национального меньшинства в Беларуси. Люди выходят на улицу веселиться и праздновать. Судить их за это то же самое, что судить за нахождение в Пасху у костела. Составлять за это протоколы - это дискриминация по национальному признаку.

 
Теги: Гродно
 
 
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Суд Ленинского района Гродно 23 апреля рассматривает административное дело Анжелики Борис.
 
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