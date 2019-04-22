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Певица МакSим попала в жуткое ДТП

23.04.2019 13:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская поп-исполнительница МакSим на днях попала в дорожно-транспортное происшествие по дороге на съемки клипа. Сегодня в Сети появились ее фотографии после аварии.


Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Певица попала в аварию по дороге в аэропорт, торопясь в Москву на съемки клипа «Абонент не доступен». Сегодня пиар-менеджер певицы Маргарита Соколова опубликовала у себя в Instagram фото, на которых покрытая гематомами исполнительница лежит на больничной кровати. Маргарита прокомментировала:

— Сейчас самое страшное для нас уже позади, а ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи — спасибо им огромное!

По прогнозам врачей, до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации.

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Теги: Минск
 
 
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Российская поп-исполнительница МакSим попала в дорожно-транспортное происшествие по дороге на съемки клипа.
 
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