Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что проведение субботника и, в частности, работы по озеленению, высадке деревьев послужат дополнительным сигналом, что трилогия под знаком Года малой родины в Беларуси продолжает реализовываться. Об этом он заявил 20 апреля, отвечая на вопросы журналистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Некоторым это дополнительный сигнал о том, что трилогия «Малой родины» живет. И что нам надо будет и в этом году, и еще в следующем поработать так, чтобы не осталось пятен на нашей прекрасной красивой Беларуси», — сказал Президент.

Наряду с этим глава государства высказал мнение, что больше всего Беларусь красива живущими в ней представительницами прекрасного пола. «Я искренне уверен, я объехал весь мир: лучше наших девушек и женщин нет нигде. Это не дежурная фраза. Если и есть красивые внешне, то избалованы внутренне. А у нас еще вот это (в том числе внутренняя красота. — Прим. БЕЛТА) в вас сохранилось. Это главная наша красота», — сказал глава государства, обращаясь к присутствовавшим представительницам СМИ.

Журналисты поинтересовались у Александра Лукашенко, какой уголок Беларуси ему ближе всего, что бы он посоветовал посетить туристам. Президент отметил, что, конечно, ему близка его малая родина, но он любит Беларусь в целом. «Моя родина — это не только восток Беларуси, где я вырос, закончил школу», — подчеркнул белорусский лидер.

В связи с этим он напомнил, что проходил военную службу в районе Бреста, и это тоже часть его жизни. То же касается Гродно, откуда глава государства фактически начинал свою первую предвыборную кампанию. Естественно, ему близки и Могилев, Горки, где будущий президент получал высшее образование…

Особые воспоминания главу государства связывают с югом Беларуси — Полесским регионом в целом, Гомельской областью. Он напомнил, что после развала Советского Союза там развернулось движение по образованию Полесской республики. Глава государства тогда приехал в этот регион и встречался с местными жителями, интересовался их проблемами, старался решить острые социальные вопросы. Вспомнил Президент и о своем участии в сенокосе на Полесье, что в том числе повысило уровень доверия к нему среди местных жителей. «Мужики стоят (и говорят. — Прим. БЕЛТА): «Гэна наш», то есть они меня приняли там. После этого я не слышал никаких разговоров о Полесской народной республике», — сказал Александр Лукашенко. Он добавил, что и сейчас регулярно бывает на Припяти в разное время года. Кроме того, с юго-востоком страны Президента связывает работа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. «И до сих пор гомельчане на президентских выборах голосуют лучше, чем у меня на родине, — заметил белорусский лидер. — Отдают тем самым мне должное за то внимание, которое я уделял преодолению чернобыльской катастрофы».

Александр Лукашенко упомянул и о севере Беларуси — Витебской области. «Древний Полоцк — наша святыня, а Витебск — современная святыня, где постоянно проходит «Славянский базар». Браславские озера — там государственный дом, куда я выезжаю часто, когда работаю на севере. Прекрасный край. Мы в течение нескольких лет Витебский край приведем в порядок. Люди будут стремиться там отдохнуть, побывать там», — сказал Президент.

Что касается Минска, то и в прежние годы с этим городом главу государства связывали определенные воспоминания. И сейчас он фактически живет в столице как городской житель, но признался, что по своей сути как был деревенским, так и останется. «Не вижу в этом ничего плохого. Точечно я прошел по всей стране и там везде где-то осталась частичка меня, поэтому сами делайте выводы, куда мне хочется больше всего приехать. Я куда ни приеду, мне везде хорошо», — резюмировал глава государства.

БЕЛТА.