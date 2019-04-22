В городе Березино прошел 8-й областной турнир по мини-футболу памяти тренера-преподавателя Анатолия Выговского. На протяжении двух дней юные футболисты состязались за звание сильнейших.

Состязания проводились в двух подгруппах: юноши 2005-2006 г. р. и 2007-2008 г. р. В них приняли участие 13 команд из города Минска и Минской области.

Турнир по мини-футболу памяти Анатолия Выговского проводится с 2012 года. Анатолий Станиславович Выговский родился 1 октября 1941 года в городе Бресте. В 1957 году окончил Погостскую среднюю школу Березинского района, в 1961 году окончил Минский кооперативный техникум. Во время обучения ему было присвоено звание мастера спорта по легкой атлетике. Затем Анатолий Станиславович окончил Гомельский педагогический университет, после чего работал тренером по легкой атлетике, учителем физкультуры, инструктором, а потом вернулся в родной район, где стал работать тренером по футболу в детско-юношеской спортивной школе.

В турнире памяти тренера-преподавателя приняли участие три команды учащихся СДЮШОР Смолевчского района: одна команда юношей 2005-2006 г. р. под руководством директора Смолевичской СДЮШОР Андрея Евгеньевича Сороки и две команды 2007 и 2008 г.р. под руководством старшего тренера-преподавателя Николая Александровича Силкина.

Игра была жаркой и захватывающей, так как все заявленные к участию команды были подготовлены на достаточно высоком уровне. Однако учащиеся Смолевичской СДЮШОР вернулись с турнира с прекрасными результатами: юноши 2007 г.р. заняли первое место, старшая группа юношей 2005 года рождения заняла третье место в своей возрастной категории, а мальчишки 2008г.р. – четвертое место в своей группе.

Лучшими игроками в своих команда признаны Максим Псыщаница (2005 г.р.), Владислав Елистратов (2007 г.р.) и Никита Матусевич (2008 г.р.).

Участники турнира были награждены кубками, медалями и памятными подарками. Тренерам также были вручены памятные подарки.

Лидия СУДНИКОВИЧ.