Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2011 года №1009 утверждено Положение о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи (далее – удостоверение) и образец удостоверения. Данным Положением определяется порядок выдачи удостоверения. Удостоверение выдается семьям граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь, имеющим на иждивении и воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет. Удостоверение выдается на основании заявления одного из родителей (родителя в неполной семье) с приложением следующих документов:

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность родителей;

свидетельства о заключении брака – для лиц, состоящих в браке;

копии решения суда о расторжении брака либо свидетельства о расторжении брака или иного документа, подтверждающего категорию неполной семьи, — для неполных семей;

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым был предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, при наличии таких свидетельств).

Документы предоставляются в службу «одно окно» Смолевичского районного исполнительного комитета по адресу: г.Смолевичи, ул. Советская, д.125.

При регистрации родителей по месту жительства (месту пребывания) на территории Республики Беларусь по разным адресам удостоверение выдается по месту регистрации (месту пребывания) родителя, с которым фактически проживают дети.

В случае изменения места жительства многодетной семьи сведения об этом вносятся в удостоверение местным исполнительным и распорядительным органом по новому месту жительства (месту пребывания) многодетной семьи.

В случае заключения брака родителем в неполной семье выдается новое удостоверение в порядке, установленном настоящим Положением. Ранее выданное удостоверение подлежит возврату в местный исполнительный и распорядительный орган по месту жительства многодетной семьи.

Удостоверение действительно до даты наступления обстоятельства, влекущего утрату семьей статуса многодетной. Семья утрачивает статус многодетной при проживании и воспитании в семье менее трех детей в возрасте до 18 лет.

Обстоятельствами, влекущими утрату статуса, могут являться:

достижение старшим ребенком из трех младших детей 18-летнего возраста;

раздельное проживание детей на основании решения суда или Соглашения о детях;приобретение детьми (предоставления им) статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; смерть ребенка (детей).

Родители (родитель в неполной семье) обязаны извещать местный исполнительный и распорядительный орган о наступлении обстоятельств, влекущих утрату семьей статуса многодетной, в срок не позднее месяца со дня их наступления.

При наступлении обстоятельств, влекущих утрату статуса, а также при выезде многодетной семьи на постоянное место жительства за пределы Республики Беларусь удостоверение подлежит возврату в местный исполнительный и распорядительный орган по месту жительства многодетной семьи.

В случае утраты удостоверения либо непригодности к использованию выдается дубликат удостоверения.

Для выдачи дубликата удостоверения в службу «одно окно» Смолевичского районного исполнительного комитета предоставляются следующие документы:

заявление с указанием причин утраты удостоверения или приведения его в негодность;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

пришедшее в негодность удостоверение – в случае, если удостоверение пришло в негодность.

Удостоверение, непригодное к использованию, подлежит возврату в местный исполнительный и распорядительный орган по месту жительства многодетной семьи.

Решения местного исполнительного и распорядительного органа по выдаче удостоверения многодетной семьи могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством об административных процедурах.

Консультацию по вопросу выдачи удостоверения многодетной семьи можно получить в ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» по адресу: г.Смолевичи, ул.Советская, 147, корп.2, тел. 28-1-74, 27-1-03.

А.Е.ЛОМОНОСОВА, юрисконсульт ГУ «СТЦСОН».