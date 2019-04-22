БРАКОСОЧЕТАНИЯ

За прошедший период в районе зарегистрировано четыре брака. Три — в Смолевичском отделе загс и один в Заболотском сельисполкоме.

Впервые вступили в брак Леонид Федорович и Ольга Мизерная.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

За истекший период в районе зарегистрировано 6 рождений детей

В Драчковском сельисполкоме рождение дочери Марии, второго ребенка в семье, зарегистрировали Денис и Екатерина Никитины из аг. Драчково.

В Озерицко-Слободском сельисполкоме Виктор и Светлана Давыдовы зарегистрировали рождение дочери Анастасии, а Игорь и Марина Баровские — рождение третьего ребенка, сына Кирилла. Обе семьи — из аг. Слобода.

В Усяжском сельисполкоме рождение сына Александра, второго ребенка в семье, зарегистрировали Дмитрий и Марина Каранкевичи из пос.Усяж.

В Смолевичском отделе загс Андрей и Татьяна Богушевичи зарегистрировали рождение второго ребенка, дочери Виктории, а Кирилл и Лидия Юхневичи — рождение первенца, дочери Миланы.

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

В районе за минувшую неделю зарегистрировано 8 смертей.

Две смерти зарегистрировал Плисский сельисполком, по одной — Смолевичский отдел загс, Жодинский, Заболотский, Курганский, Пекалинский и Усяжский сельисполкомы.

Озерицко-Слободским и Драчковским сельисполкомами смерти не регистрировались.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).