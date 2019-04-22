Хорошее настроение, а главное искрение внимание и заботу представители клуба ветеранов «Золотой возраст» Смолевичского ГДК подарили людям, проживающим в отделении круглосуточного пребывания ГУ «Смолевичский ТЦСОН» в деревне Жажелка.

Здесь каждый оказался из-за сложных жизненных обстоятельств: кого-то привело одиночество, кого-то проблемы со здоровьем. Всего в отделении проживают 24 человека. Старики, потерявшие своих близких, одиноко проживающие, инвалиды нуждаются в постоянном уходе, заботе и внимании со стороны окружающих. Благодаря неравнодушным людям, они не остаются одни.

С приездом артистов клуба «Золотой возраст» в отделении все будто оживилось. Руководитель клуба Маина Павловна Гуринович поприветствовала постояльцев отделения. Радостью светились приветливые лица стариков, которые очень внимательно слушали и подпевали знакомые песни, а затем, смахнув слезы, искренне аплодировали, а некоторые даже пустились в танцы.

Такие помощь и внимание, знакомые песни и добрые слова дают возможность почувствовать себя моложе и хоть на некоторое время забыть о непростых испытаниях судьбы.

Затем к концертной программе присоединилась председатель Смолевичской районной организации БОКК Галина Николаевна Графутко совместно с волонтерами отряда «Доброе сердце».

Встреча вышла душевной и радостной. После нее проживающим в отделении энергии и оптимизма хватит до следующего приезда артистов и волонтеров.

Лидия СУДНИКОВИЧ.