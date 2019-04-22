Митинг у могилы Неизвестного солдата

После окончания Первой мировой войны появилась традиция увековечивать память неизвестных солдат, воздвигая памятники над могилами, в которых покоятся останки одного или нескольких воинов. Еще больше таких памятников стало после Великой Отечественной войны.

Сегодня по всему миру разбросано множество подобных памятников, символизирующих жертву неизвестных солдат, которые погибли в боях за Отчизну. Немало таких могил и в нашей стране. Плиты на многих из них уже состарились, покосились. Но, как правило, не остаются без внимания неравнодушных граждан, молодежи, руководства районов и территориальных единиц, предприятий и организаций, учреждений образования.





Председатель Заболотского сельисполкома Татьяна Григорьевна Корнеенко еще в прошлом году, когда Главой государства Александром Лукашенко было дано поручение привести места захоронения в порядок, благоустроить и восстановить мемориалы и памятники воинской славы, одиночные и братские могилы воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, решила, что памятные места на территории сельсовета должны быть обновлены и благоустроены.

И вот в середине минувшей недели состоялся торжественный митинг на гражданском кладбище в Орешниках возле могилы Неизвестного солдата, на которой была заменена гранитная плита. На митинге присутствовали заместитель военного комиссара, начальник мобилизационного отдела подполковник Юрий Михайлович Шерстень, заместитель начальника отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома Виктория Анатольевна Колисова, настоятель Свято-Георгиевской церкви отец Георгий, который освятил памятник и отслужил молебен, а также школьники и педагоги Заболотской средней школы, директор СДК Елена Викторовна Пентка и заведующий местной библиотекой Наталья Михайловна Мазилина.





Все присутствующие почтили память павших героев минутой молчания, а также возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

Как отметила Татьяна Григорьевна Корнеенко, забота о местах воинских захоронений – это наш долг, наша святая обязанность перед теми людьми, кто не жалея себя боролся за независимость нашей страны.

– Помнить и чтить – это самое малое, что мы можем сделать, – уверена председатель Заболотского сельисполкома. – На территории сельсовета около десятка воинских захоронений. Сейчас проходит реконструкция скульптуры «Скорбящая», расположенной в деревне Орешники. К 9 мая при помощи спонсорских средств скульптуру должны восстановить. Также нужно отметить, что все памятные места в Заболотском сельсовете благоустроены и приведены в надлежащий вид. Но с каждым годом они все больше нуждаются в реконструкции, где-то в замене каких-то элементов. Поэтому совместными усилиями работа по их восстановлению будет продолжаться и дальше.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.