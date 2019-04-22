Ребята поддержали акцию

«Вместе за безопасность родной деревни». Таков был девиз последнего занятия клуба юных спасателей-пожарных ГУО «Кленникский УПК детский сад – базовая школа».

Что такое пожар в родной деревне, молодые помощники Смолевичских спасателей знают не понаслышке. Несколько месяцев назад тишину местных улочек нарушили звуки сирены пожарных подразделений, приехавших на тушение бани. Серьезных потерь тогда избежать удалось, но было страшно. Ребята маленькой школы все как один знают этот случай и, безусловно, не хотят, чтоб такое повторилось с кем-то еще.

Заметив дымок неподалеку от школы, ребята, вооружившись ведром с водой, лопатой и информационными буклетами о запрете выжигания сухой растительности отправились на «весеннюю беседу» с односельчанами.





— Костер должен быть окопан, обязательно должна быть неподалеку вода, и ни в коем случае огонь нельзя оставлять без присмотра, — напоминали мужчине, убиравшему прошлогоднюю листву, юные спасатели.

— Понял вас, — ответил школьникам приветливый мужчина.

За непродолжительное время занятия ребята сделали важное и полезное дело: они напомнили своим землякам о том, что сберечь от огня свое имущество не так уж и сложно. Всего лишь нужно соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Рассказали о том, что сжигать сухую траву — это самый опасный и глупый способ очистки своего приусадебного участка.

А жители деревни Кленник могут быть уверены: молодые спасатели на страже их безопасности.

Корр. «КС»