20 апреля на территории мозырского района состоялся марафон «Припятский»

Источник материала: Mlife

Марафон прошёл в тёплой и дружеской атмосфере.

В этом году провели эксперимент с дуатлоном. Эксперимент себя оправдал — ребята быстро расправились с дистанцией, и их борьбу можно было наблюдать.

На марафон впервые заявился бегун на 50 км — Середа Александр (Калинковичи), - и благополучно разобрался с дистанцией за 4 ч. 21 мин.

Самый молодой участник — Данильчук Кирилл, 2010 г.р. (Мозырь)

Самый возрастной участник — Глазунов Сергей, 1953 г.р. (Речица)

итоговая таблица - https://orientir.by/wp-content/uploads/%D0%9E%D0%9A%D0%93%D0%9E-1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%A5%D0%...



