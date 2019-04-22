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20 апреля на территории мозырского района состоялся марафон «Припятский»
Источник материала: Mlife
Марафон прошёл в тёплой и дружеской атмосфере.
В этом году провели эксперимент с дуатлоном. Эксперимент себя оправдал — ребята быстро расправились с дистанцией, и их борьбу можно было наблюдать.
На марафон впервые заявился бегун на 50 км — Середа Александр (Калинковичи), - и благополучно разобрался с дистанцией за 4 ч. 21 мин.
Самый молодой участник — Данильчук Кирилл, 2010 г.р. (Мозырь)
Самый возрастной участник — Глазунов Сергей, 1953 г.р. (Речица)
итоговая таблица -
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20 апреля состоялся марафон «Припятский», который организовал мозырский клуб туризма «Ориентир».далее...
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