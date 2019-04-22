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20 апреля на территории мозырского района состоялся марафон «Припятский»

23.04.2019 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Марафон прошёл в тёплой и дружеской атмосфере. 

В этом году провели эксперимент с дуатлоном. Эксперимент себя оправдал — ребята быстро расправились с дистанцией, и их борьбу можно было наблюдать.

На марафон впервые заявился бегун на 50 км — Середа Александр (Калинковичи), -  и благополучно разобрался с дистанцией за 4 ч. 21 мин.

Самый молодой участник — Данильчук Кирилл, 2010 г.р. (Мозырь)

Самый возрастной участник — Глазунов Сергей, 1953 г.р. (Речица)

итоговая таблица - https://orientir.by/wp-content/uploads/%D0%9E%D0%9A%D0%93%D0%9E-1-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%A5%D0%...





 
 
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20 апреля состоялся марафон «Припятский», который организовал мозырский клуб туризма «Ориентир».далее...
 
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