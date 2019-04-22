Итоги областных соревнований по автомодельному спорту (РУМ)

Источник материала: Mlife

На базе городского парка г.Калинковичи и государственного учреждения образования (далее – ГУО) «Центр юных пожарных г.Мозыря» с 19 по 20 апреля 2019 года проведены областные соревнования по автомодельному спорту. Организаторами мероприятия стали главное управление образования Гомельского облисполкома и Гомельская областная организационная структура Добровольного общества содействия армии, авиации, флоту.

В соревнованиях приняли участие команды ГУО «Мозырский центр технического творчества детей и молодежи», ГУО «Центр юных пожарных г.Мозыря», ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.Калинковичи».

Высокий уровень подготовки продемонстрировали учащиеся ГУО «Центр юных пожарных г.Мозыря».

По итогам соревнования победителями стали:

В личном зачете:

Класс модели «РЦЕ-TURING-ЭЛ»:

I место – Булавко Александр, обучающийся ГУО «Центр юных пожарных г.Мозыря»;

II место – Гайдук Илья, обучающийся ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.Калинковичи»;

III место – Меньшин Илья, обучающийся ГУО «Мозырский центр технического творчества детей и молодежи».

Класс модели РЦБ:

I место –Афанасенко Александр, обучающийся ГУО «Центр юных пожарных г.Мозыря»;

II место – ечетко Николай, обучающийся ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.Калинковичи»;

III место – Гришан Кирилл, обучающийся ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.Калинковичи».

Класс модели «Формула» (F):

I место – Афанасенко Николай, обучающийся ГУО «Центр юных пожарных г.Мозыря»;

II место – Гайдук Илья, обучающийся ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.Калинковичи»;

III место – Козлов Денис, обучающийся ГУО «Мозырский центр технического творчества детей и молодежи».

Класс модели «Багги — ДВС»:

I место – Будишевский Никита, обучающийся ГУО «Центр юных пожарных г.Мозыря»;

II место – Чечетко Андрей, обучающийся ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.Калинковичи»;

III место – Дронец Владислав, обучающийся ГУО «Мозырский центр технического творчества детей и молодежи».

Класс модели «Трагги — ДВС»:

I место – Мартинович Кирилл, обучающийся ГУО «Центр юных пожарных г.Мозыря»;

II место – Космун Владислав, обучающийся ГУО Мозырский центр технического творчества детей и молодежи»;

III место – Богданович Станислав, обучающийся ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.Калинковичи».

В командном зачёте:

I место – команда ГУО «Центр юных пожарных г.Мозыря»;

II место – команда ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.Калинковичи»;

III место – команда ГУО «Мозырский центр технического творчества детей и молодежи».



