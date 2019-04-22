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Итоги областных соревнований по автомодельному спорту (РУМ)
Источник материала: Mlife
На базе городского парка г.Калинковичи и государственного учреждения образования (далее – ГУО) «Центр юных пожарных г.Мозыря» с 19 по 20 апреля 2019 года проведены областные соревнования по автомодельному спорту. Организаторами мероприятия стали главное управление образования Гомельского облисполкома и Гомельская областная организационная структура Добровольного общества содействия армии, авиации, флоту.
В соревнованиях приняли участие команды ГУО «Мозырский центр технического творчества детей и молодежи», ГУО «Центр юных пожарных г.Мозыря», ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.Калинковичи».
Высокий уровень подготовки продемонстрировали учащиеся ГУО «Центр юных пожарных г.Мозыря».
По итогам соревнования победителями стали:
В личном зачете:
Класс модели «РЦЕ-TURING-ЭЛ»:
I место – Булавко Александр, обучающийся ГУО «Центр юных пожарных г.Мозыря»;
II место – Гайдук Илья, обучающийся ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.Калинковичи»;
III место – Меньшин Илья, обучающийся ГУО «Мозырский центр технического творчества детей и молодежи».
Класс модели РЦБ:
I место –Афанасенко Александр, обучающийся ГУО «Центр юных пожарных г.Мозыря»;
II место – ечетко Николай, обучающийся ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.Калинковичи»;
III место – Гришан Кирилл, обучающийся ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.Калинковичи».
Класс модели «Формула» (F):
I место – Афанасенко Николай, обучающийся ГУО «Центр юных пожарных г.Мозыря»;
II место – Гайдук Илья, обучающийся ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.Калинковичи»;
III место – Козлов Денис, обучающийся ГУО «Мозырский центр технического творчества детей и молодежи».
Класс модели «Багги — ДВС»:
I место – Будишевский Никита, обучающийся ГУО «Центр юных пожарных г.Мозыря»;
II место – Чечетко Андрей, обучающийся ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.Калинковичи»;
III место – Дронец Владислав, обучающийся ГУО «Мозырский центр технического творчества детей и молодежи».
Класс модели «Трагги — ДВС»:
I место – Мартинович Кирилл, обучающийся ГУО «Центр юных пожарных г.Мозыря»;
II место – Космун Владислав, обучающийся ГУО Мозырский центр технического творчества детей и молодежи»;
III место – Богданович Станислав, обучающийся ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.Калинковичи».
В командном зачёте:
I место – команда ГУО «Центр юных пожарных г.Мозыря»;
II место – команда ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.Калинковичи»;
III место – команда ГУО «Мозырский центр технического творчества детей и молодежи».
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C 19 по 20 апреля 2019 года проведены областные соревнования по автомодельному спорту, мозыряне первые.далее...
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