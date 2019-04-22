Житель Витебска жарил на балконе шашлыки. В МЧС объяснили, можно ли так делать

Источник материала: Полымя

В воскресенье вечером в группе «Типичный Витебск» появилась фотография, где видно, как на балконе многоэтажки мужчина готовит шашлыки. Меньше чем за сутки снимок собрал более 400 лайков. В МЧС предупреждают: такой «пикник» опасен.





«Московский проспект. Жарят на балконе шашлыки», — написал под снимком автор фотографий.

За пару часов фото собрали более сотни комментариев. Одни пользователи хозяина поддерживают: «Молодец, чувак» — и со смехом называют его «пикник» гастропреступлением. Другие рекомендуют соседям срочно звонить в милицию.

В МЧС сообщают: случаев, чтобы из-за шашлыков на балконе случался пожар, в статистике последних лет нет. Но тут же предупреждают: открытый огонь в квартире — всегда потенциальный источник опасности. Пламя, например, может случайно задеть занавеску, а это вероятность пожара.

— Так делать очень опасно, — рассказывает Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси и советует соседям в таких случаях звонить спасателям или в милицию.

А вот совет для тех, кто решил приготовить шашлыки во дворе: мангал должен находиться на расстоянии четырех метров от ближайшей постройки.

— Пользоваться им нужно в соответствии с инструкцией, — продолжает Виталий Новицкий. — Под рукой желательно иметь любое средство пожаротушения, например, емкость с водой или песком, огнетушитель из машины. Мангал нельзя оставлять без присмотра и на попечение детей.

Что же касается желающих пожарить шашлыки в парке, то им, по словам собеседника, стоит обратиться в администрацию парка. И уже там уточнять: можно на их территории организовать такой пикник или нет.

Екатерина ПАНТЕЛЕЕВА / TUT.BY

Фото из группы «Типичный Витебск» ВКонтакте