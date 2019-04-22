Хиты легендарной «Агаты Кристи» прозвучат в Минске с симфоническим оркестром

Источник материала: Tut.by

Легендарный герой русского рока, создатель и автор песен группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов и его группа The MATRIXX в сопровождении симфонического оркестра исполнят хиты «Агата Кристи» 30 августа в Prime Hall .



Фото: thematrixx.ru

Харизма Глеба Самойлова и его фирменный драйв, а также хиты легендарной «Агаты» в оркестровой аранжировке с элементами театрального действа создадут смесь, в которой будет место и страсти, и боли, и полету, и надрыву, и вспышкам света, и готической тьме.

Группа «Агата Кристи» смогла стать не только самым популярным музыкальным коллективом миллениума, но и сумела вовремя уйти, не превратившись, подобно другим группам-долгожителям, в дом ветеранов имени себя. В 2010 году родился новый музыкальный союз, еще более рафинированный, идеологически выверенный, музыкально отточенный, художественно изощренный — Глеб Самойлов & The MATRIXX. Музыкант по-прежнему на коне, к нему приходят новые поколения поклонников и фанатов.

Именно Глеб Самойлов был автором большинства песен «Агаты Кристи», многие из которых стали хитами. Однако предстоящий концерт — это не просто исполнение песен легендарной группы, а полноценная реинкарнация музыки, прочтение ее именно так, как видел автор, воплощая свои мысли и устремления в музыкальную форму. Те, кто до сих пор не знает, каково это — стирать каблуки под знаменитые хиты загадочной и инфернальной «Агаты Кристи», — могут попробовать это на себе.

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