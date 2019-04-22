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В больнице умер солдат, которого в части придавил грузовик

23.04.2019 13:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 23 апреля, в витебской больнице умер солдат Виктор Калачинский. Его придавило машиной в Витебской 103-й десантной бригаде. Об это сообщается на сайте Минобороны Беларуси.

Что случилось

О происшествии рассказали в Telegram-канале «Nexta». Водитель военной части Артем Прокопчук прочищал форсунок омывателя грузовика МАЗ-5316. Автомобиль стоял на ручном тормозе и с включенной передачей. Он попросил другого водителя включить зажигание – тот повернул ключ и привел машину в движение, которая придавила Калачинского к прицепу: в тот момент солдат его разгружал. В результате беларус попал в реанимацию с тяжелейшими травмами внутренних органов брюшной полости, а на следующий день скончался. Предполагают, что грузовик начал двигаться, потому что технику безопасности во время ремонтных работ нарушили.

«Нам очень жаль»

Минобороны выразило соболезнования семье беларуса и пообещало оказать помощь родным и близким. В ведомстве подчеркнули, что комиссия «продолжает проверку по факту грубейшего нарушения правил эксплуатации автомобильной техники в 103 отдельной воздушно-десантной бригаде, в результате которого произошел наезд автомобиля на военнослужащего».

Как пишет TUT.by, в последнее время травмы солдатов в 103-й гвардейской воздушно-десантной бригаде – подозрительно частое явление. В прошлом году сержант Алексей Романенко приказал «подчиненным» сделать кувырок через металлическое ограждение. Одного из них ударил ногой, второй во время исполнения прихоти сержанта сломал ключицу. Романенко уволили с военной службы в запас, на него завели уголовное дело.

 
 
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Сегодня, 23 апреля, в витебской больнице умер солдат Виктор Калачинский. Его придавило машиной в Витебской 103-й десантной бригаде. Об это сообщается на сайте...
 
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