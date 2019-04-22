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В больнице умер солдат, которого в части придавил грузовик
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 23 апреля, в витебской больнице умер солдат Виктор Калачинский. Его придавило машиной в Витебской 103-й десантной бригаде. Об это
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Сегодня, 23 апреля, в витебской больнице умер солдат Виктор Калачинский. Его придавило машиной в Витебской 103-й десантной бригаде. Об это сообщается на сайте...
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