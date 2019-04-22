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24-30 апреля – Европейская неделя иммунизации

23.04.2019 13:52 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Вакцинация – это инвестиция в здоровье и благополучие детей на всю жизнь. Благодаря вакцинам большинство детей и взрослых в Европейском регионе имеют иммунитет к кори, краснухе, эпидемическому паротиту, дифтерии, коклюшу, столбняку и полиомиелиту. Помимо этого, все больше людей прививаются от пневмококковых инфекций, вируса папилломы человека и вируса гепатита В, чтобы предотвратить тяжелые формы заболеваний, которые они могут вызвать. При охвате вакцинацией в среднем на уровне 90% в Европейском регионе ВОЗ — в 2017 году большее, чем когда-либо прежде, число детей получили вторую дозу вакцины против кори.

Однако, несмотря на уже достигнутые успехи в снижении угрозы распространения заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин, еще слишком многие не получают пользу от защиты, обеспечиваемой вакцинацией. Необходимы дополнительные усилия, чтобы ликвидировать пробелы в охвате иммунизацией и никого не оставить неохваченным. Плата за отказ от иммунизации очевидна.

В 2018 году в Европейском регионе ВОЗ более 82 000 человек заболели корью и 72 человека умерли от связанных с инфекцией осложнений. Пробелы в охвате иммунизацией открывают дверь для инфекционных заболеваний, что позволяет им распространяться среди тех, кто не был привит.

Задачи и темы недели

Европейская неделя иммунизации (ЕНИ) 2019 года поддержит импульс к реализации этого перспективного видения путем повышения осведомленности о важности вакцинации. Эта идея распространяется по всему Региону через девиз «Предупредить. Защитить. Привить». В сочетании с другими региональными инициативами и Всемирной неделей иммунизации Европейский регион также будет использовать ЕНИ 2019 как возможность оценить по достоинству героев вакцинации, находящихся среди нас, которые вносят большой и разнообразный вклад в защиту жизни людей посредством вакцинации. Это и лица, формирующие политику, которые обеспечивают справедливый доступ к вакцинам для каждого ребенка, и медицинские работники, которые проводят вакцинацию, это и родители, которые принимают решение прививать своих детей, а также все те, кто ведет поиск научно обоснованной информации о вакцинах и распространяет ее, чтобы помочь другим сделать самый безопасный выбор для своих детей.

Европейская неделя иммунизации (ЕНИ) в 2019 г. пройдет в Европейском регионе под девизом «Предупредить. Защитить. Привить.» Ее главная цель – повысить осведомленность о важности вакцинации. Помимо этого, ЕНИ станет поводом для того, чтобы воздать должное героям вакцинации – обычным людям, которые тем или иным образом вносят свой вклад в защиту человеческих жизней с помощью вакцин. Герои вакцинации – это ученые, которые создают безопасные и эффективные вакцины; это разработчики политики, которые обеспечивают справедливый доступ к вакцинации для каждого ребенка; это работники здравоохранения, которые делают прививки; это родители, которые делают выбор в пользу вакцинации для своих детей; это люди, которые находят и распространяют опирающуюся на фактические данные информацию о вакцинах.

Герои вакцинации

  • Лица, вырабатывающие политику, создают системы медицинского обслуживания, образования и социальной защиты, которые позволяют обеспечить равноправный доступ к вакцинам.
  • Работники здравоохранения служат для своих пациентов самым достоверным источником информации о вакцинах. Повышение осведомленности в вопросах вакцинации позволяет спасать жизни людей.
  • Сделав выбор в пользу вакцинации, родители вносят огромный вклад в защиту своих детей и окружающих. Каждый ребенок имеет право на защиту от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин.
  • Ученые и исследователи спасают миллионы жизней, создавая безопасные и эффективные вакцины. Благодаря дальнейшим инновациям, в будущем вакцины смогут защитить людей от еще большего числа болезней.
  • Каждый человек может способствовать распространению фактов о вакцинах, тем самым повышая осведомленность об иммунизации как о жизненно важном вмешательстве.
  • Чем больше людей начнут вносить свой вклад в достижение одной и тоже цели — защитить человеческую жизнь, тем скорее вакцинация станет доступной для каждого ребенка.

Изучите факты

  • Вакцинация защищает от болезней, спасает человеческие жизни и служит залогом для здоровья и долголетия.
  • Вакцинация против инфекционных болезней позволяет защитить не только самого человека, которому сделали прививку, но и окружающих.
  • Именно вакцинация позволила уменьшить заболеваемость полиомиелитом на 99,9% по сравнению с 1988 г. Вместе мы можем ликвидировать полиомиелит.
  • Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) позволяет предотвратить вплоть до 90% случаев рака шейки матки.
  • Вакцина против ВПЧ в сочетании с регулярным скринингом — самый эффективный способ профилактики рака шейки матки.
  • Корь – одна из наиболее вирулентных болезней в мире. Наибольший риск заболеть корью, с осложнениями вплоть до летального исхода, угрожает маленьким детям, не прошедшим вакцинацию. о Заражение краснухой во время беременности может привести к гибели плода или к врожденным дефектам. Вакцинация против краснухи в детском возрасте обеспечивает человеку защиту на всю жизнь. о Вакцина против гепатита B обеспечивает 95%-ную защиту от заражения вирусом гепатита B и развития вызванного им хронического заболевания и рака печени.

Применение комбинированных вакцин, например, вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС), позволяет провести вакцинацию с минимальным числом визитов в клинику и минимальным числом инъекций, тем самым снижая стресс для ребенка

Недели иммунизации пройдут и в других Регионах ВОЗ, а также на глобальном уровне в рамках Всемирной недели иммунизации (ВНИ).

Ежегодно вакцины спасают миллионы жизней.

 

 
 
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Вакцинация – это инвестиция в здоровье и благополучие детей на всю жизнь. Благодаря вакцинам большинство детей и взрослых в... Сообщение 24-30 апреля – Европейская...
 
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