Центр активного долголетия Минска планирует стартап по трудоустройству пенсионеров

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Центр активного долголетия Минска планирует реализовать стартап по трудоустройству пенсионеров, сообщила директор Центра активного долголетия Елена Демидова.

Суть стартапа в том, что Центр на постоянной основе будет выступать связующим звеном между работодателем и его будущими сотрудниками — опытными и активными людьми старше 50 лет. Также на его базе может проходить подготовка и переобучение под нужды нанимателей, которые готовы принять на работу людей в возрасте. На идею натолкнул первый опыт подобной деятельности: учреждение выступило партнером проекта «Старший специалист», став площадкой для обучения будущих администраторов для сети аптек.

Уже 17 мая состоится выпускной участников проекта — и пять человек будут трудоустроены. Это послужило толчком продолжить работу по содействию занятости активных пенсионеров: в настоящее время Центр активного долголетия ищет работников для агроусадьбы в Воложинском районе. Здесь для людей пенсионного возраста разработали специальную программу отдыха «Старшая смена». Осталось найти «пионервожатого» и смотрителей усадьбы — семейную пару в возрасте 50+.

На 24 апреля в Центре назначена встреча с работодателем для активных минчан, заинтересованных в этой вакансии. После этого состоятся собеседования — и уже в мае запланирован заезд первой «Старшей смены».

— Я считаю, что в 50 лет жизнь только начинается. И если вы активные, то почему бы не разработать для себя детальный профессиональный план до 65-75 лет и даже больше? Практически все наши клиенты желают развиваться и учиться новому, так как планируют как можно дольше оставаться востребованными специалистами. Наша задача — помочь им в этом, — отметила Елена Демидова. — Проекты трудоустройства, в которых мы участвуем, ломают стереотип о том, что с выходом на пенсию жизнь останавливается, и показывают людям новые возможности. Конечно, понадобится время, чтобы побороть эйджизм, но мы готовы над этим работать.

Источник: belta.by.