«Прочитал, что на диете нужно есть вареное, и ел вареную колбасу». Минчанин о том, как изменил тело

Источник материала: Tut.by

Для конкурса «Первая тренировка» 20-летний минчанин Дмитрий Быковских рассказал о том, как, будучи школьником, похудел на 50 килограммов — и 1 сентября многие решили, что в класс пришел новый ученик. Вы тоже можете поделиться своей историей о том, как начали заниматься спортом, и получить шанс выиграть 300 рублей: прием конкурсных историй мы продлили до 30 апреля.



Фото: из личного архива

До 09:00 30 апреля на elena.melnikova@tutby.com пишите о том, каким был ваш первый месяц занятий спортом. Правила конкурса читайте по ссылке .

«В 14 лет я весил 110 кг»

— Я был обычным активным ребенком. Но после того, как попал в больницу и перенес ряд операций из-за серьезного ожога, стал вести малоактивный и замкнутый образ жизни. Мой вес начал увеличиваться, а вместе с ним росли и комплексы. В 14 лет я весил 110 кг.

Пытаясь исправить ситуацию, я совершал ошибки многих: пытался похудеть по советам из интернета. Результаты были, но не так быстро, как хотелось. Соответственно, я срывался, начинал все заново — а потом снова срывался.



Фото: из личного архива

«Прочитал, что на диете нужно есть вареное, и ел вареную колбасу»

Мои первые тренировки в зале длились примерно неделю. Потом я забросил это дело на целый месяц. Когда вернулся снова (это был школьный бесплатный зал), местный дежурный тренер сказал, что выгонит меня, если я продолжу так ходить. Чем не мотивация? В силу своего характера я не мог позволить, чтобы меня выгнали. Поэтому попросил написать программу, по которой впоследствии начал усердно работать. Уже сейчас я понимаю, насколько дилетантской была та схема. Но главное, что я тренировался и верил в то, что все сработает, я стану самым худым.

По питанию я тогда не переживал. Думал, одного хождения в зал будет достаточно. Поэтому после тренировки с довольным лицом уминал сладкие рулеты, думая, что все пойдет в мышцы. Также я прочитал, что на диете нужно есть вареное, и ел вареную колбасу.

Время шло. Тема спорта меня интересовала все больше. Постепенно я стал больше узнавать о тренировках: например, что нужно делать кардио. Стал экспериментировать с диетами: услышал, что нельзя есть углеводы, и урезал их почти до нуля, доводил себя до истощения и из-за нехватки энергии часто болел. Знания о питании и тренировках приходили постепенно. Я все пробовал на себе и не сдавался.



Фото: из личного архива

«За 7,5 месяцев кропотливой работы над собой удалось сбросить 50 кг»

Однажды, тренируясь, я обратил внимание на плакат, на котором был изображен бодибилдер. И понял: хочу стать выступающим спортсменом. После этого дня в тренировках появилась большая мотивация и новая цель — выступить на соревнованиях по бодибилдингу. Отправной точкой «очередной попытки» похудеть стало 14 января 2014 года. Тогда за 7,5 месяцев кропотливой работы над собой удалось сбросить 50 кг. 29 августа 2014 года, стоя перед зеркалом и глядя на нового себя, я понимал, что впереди — новая жизнь.



Фото: из личного архива

Без последствий, конечно, не обошлось. Из-за диет сильно пострадали ногти и волосы, а лишняя кожа от резкого снижения веса осталась до сих пор. Если можно было бы вернуться в прошлое, я бы сказал себе не торопиться, не жестить с питанием и тренировками. Окружающие не понимали мои увлечения. 1 сентября в школе меня спутали с новым мальчиком. А когда узнали, что я — это я, вызвали родителей: думали, что я болен. Мне неоднократно говорили о том, что зря я все это придумал: мол, соревновательный спорт только изуродует меня. Но я твердо шел по своему пути.



Фото: из личного архива

И вот настала пора подготовки к первому в жизни турниру по бодибилдингу, где я одержал победу — не только на соревнованиях, но и над собой. Из закомплексованного парня, который ни к чему не стремился и стеснялся даже собственного отражения, я превратился в уверенного в себе человека. Со временем маленькая школьная качалка сменилась на большой фитнес-клуб. И я сделал тренерство своей профессией: на себе понял, как спорт меняет жизни. Тем, кто только начал заниматься, я бы посоветовал хотя бы первое время заниматься с тренером: это поможет избежать многих ошибок и не навредить себе.



Фото: из личного архива