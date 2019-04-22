﻿ Минчанин продавал мобильники и компьютеры, а деньги проводил мимо кассы. Завели уголовное дело. 21.by
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Минчанин продавал мобильники и компьютеры, а деньги проводил мимо кассы. Завели уголовное дело

23.04.2019 16:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 30-летнего минчанина, который продавал мобильные телефоны и компьютерную технику без кассового аппарата, завели уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канале Следственного комитета.

По данным следствия, директор коммерческого общества с июля 2018 года по март этого года уклонился от уплаты налогов на сумму более 68 тысяч рублей.

Следователи установили, что подозреваемый при продаже бытовой техники принимал оплату без кассового аппарата. Мужчина вносил в бухгалтерскую отчетность ложную информацию.

По месту жительства мужчины провели обыск. У него изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. «К подозреваемому применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечают в СК.

 
 
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По данным следствия, директор коммерческого общества с июля 2018 года по март этого года уклонился от уплаты налогов на сумму более 68 тысяч рублей.
 
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