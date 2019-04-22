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Геофак БГУ переименован в факультет географии и геоинформатики

23.04.2019 16:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Геофак БГУ переименован в факультет географии и геоинформатики
Фото из открытых источников


Географический факультет Белорусского государственного университета переименован в факультет географии и геоинформатики в связи с расширением образовательных и научных задач, которые он выполняет. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.

Факультет внедряет в учебный процесс современные методы изучения Земли с использованием аэрокосмической информации, систем спутникового позиционирования, беспилотных летательных аппаратов. На нем развиваются научные исследования по геоинформатике, цифровой картографии, обработке данных дистанционного зондирования Земли, геоинформационном картографировании. "Переименование служит стимулирующим фактором для развития перспективных специальностей, научных исследований по геоинформатике, а также позволит повысить авторитет факультета у организаций-заказчиков кадров", - уверены в БГУ.

Геофак БГУ переименован в факультет географии и геоинформатики Для чего в Беларуси хотят изменить границы областей?

Ближайшей перспективой в пресс-службе назвали открытие магистерской программы по специальности "география" с профилизацией "дистанционное зондирование и пространственный ГИС-анализ" с возможностью обучения на английском языке.

Сейчас только на геофаке Белгосуниверситета готовят студентов на первой ступени высшего образования по специальностям "геоинформационные системы" и "космоаэрокартография". Здесь обучают методам геоинформационного и геостатистического анализа, трехмерного моделирования, составления цифровых и веб-карт. Сегодня специалисты такого профиля востребованы в отраслях, связанных с дистанционным зондированием Земли, космическим мониторингом земной поверхности, оценкой эффективности природопользования, состояния сельскохозяйственных площадей и лесов, анализом карт и планов населенных пунктов.

В БГУ отметили, что междисциплинарный подход - приоритетный в подготовке специалистов по геоинформационным системам и космоаэрокартографии. "Содержание учебного плана этих специальностей на 45-50% составляют геоинформатика, ГИС-технологии, методы дистанционного зондирования, цифровая обработка космических снимков, геоинформационное картографирование. Предметы на стыке географии и информатики востребованы также на специальностях "география", "гидрометеорология", "геоэкология", "геология и разведка месторождений полезных ископаемых", где их компонент распределен от 20% до 35%", - пояснили в пресс-службе.

На факультете активно развивается научная деятельность в области геоинформатики. Около 80% выполненных исследований связаны с разработкой прикладных геоинформационных проектов. Они связаны с автоматизированным анализом почвенных карт, ландшафтов национальных парков и заповедников, оценкой климата городов Беларуси, природно-ресурсного потенциала озерных геосистем, мониторингом территорий освоения месторождений твердых полезных ископаемых.

Географический факультет основан в 1934 году как геолого-почвенно-географический факультет. В 1937 году переименован в географический факультет. За почти 85-летнюю историю на нем подготовлено более 10 тыс. специалистов. Сейчас здесь обучается около 600 студентов, 41 магистрант и 28 аспирантов. Преподают на факультете более 120 человек, из которых 71 кандидат наук и 14 докторов наук. В структуру входит семь кафедр, две научно-исследовательские и три студенческие научно-исследовательские лаборатории, музей землеведения.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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