В Днепре нашли тело пропавшего неделю назад мужчины



В Оршанском районе возле деревни Харьковка в Днепре нашли тело пропавшего 33-летнего жителя райцентра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Тело мужчины нашли сегодня. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как сообщалось, около 12.00 16 апреля Антон Кабачевский отправился на автомойку и пропал. Позже на берегу Днепра вблизи деревни Харьковка милиция нашла машину, но о местонахождении мужчины ничего известно не было. Правоохранители и волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" прочесывали русло и берега Днепра в поисках мужчины.

Источник: БЕЛТА.

