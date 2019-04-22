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В Днепре нашли тело пропавшего неделю назад мужчины

23.04.2019 15:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Днепре нашли тело пропавшего неделю назад мужчины
БЕЛТА


В Оршанском районе возле деревни Харьковка в Днепре нашли тело пропавшего 33-летнего жителя райцентра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Тело мужчины нашли сегодня. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как сообщалось, около 12.00 16 апреля Антон Кабачевский отправился на автомойку и пропал. Позже на берегу Днепра вблизи деревни Харьковка милиция нашла машину, но о местонахождении мужчины ничего известно не было. Правоохранители и волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" прочесывали русло и берега Днепра в поисках мужчины.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются.
 
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