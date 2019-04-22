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В Днепре нашли тело пропавшего неделю назад мужчины
23.04.2019 15:23 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Тело мужчины нашли сегодня. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Как сообщалось, около 12.00 16 апреля Антон Кабачевский отправился на автомойку и пропал. Позже на берегу Днепра вблизи деревни Харьковка милиция нашла машину, но о местонахождении мужчины ничего известно не было. Правоохранители и волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" прочесывали русло и берега Днепра в поисках мужчины.
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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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