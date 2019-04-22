Источник материала: Вороновская газета





С начала апреля по всей стране проходит профилактическая акция «За безопасность вместе!», направленная на снижение количества пожаров и укрепление правопорядка на территории регионов.

На прошлой неделе в Переганцевском сельсовете работниками Вороновского РОЧС был организован совместный рейд с представителями местной власти, социальной службы, отдела образования, средств массовой информации. В течение дня рейдовая группа посещала дома многодетных и неблагополучных семей, одиноких и одиноко проживающих пожилых жителей, граждан, ведущих ассоциальный образ жизни в д. Германишки и аг. Вороновка. Ведь именно в их жилищах возникает потенциальная опасность как для самих жильцов, так и для их соседей, прежде всего, с точки зрения пожаров. Подобные визиты к сельчанам органы местной власти и спасатели практикуют постоянно. Они дают возможность комплексно изучить и оценить условия жизни и быта таких семей, проверить противопожарное состояние помещений, провести инструктаж, отследить устранение нарушений.



















— Да и просто побеседовать с людьми бывает нелишним, — считает инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Вороновского РОЧС Андрей Винцкевич. — В профилактической работе с населением нам важно охватить как можно больше людей, помочь им заметить и исправить недостатки по части пожарной безопасности. Рейды по частному сектору — это возможность свести к минимуму количество огненных ЧП на территории района.

Посещая намеченные адреса, рейдовая группа обращала внимание на содержание придомовых территорий, выполнение требований безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, состояние электропроводки. По выявленным нарушениям домовладельцам даны рекомендации по их устранению. Неоднократно приходилось инспектору РОЧС напоминать хозяевам домов о том, что АПИ не место на шкафу или на полке. Если прибор есть в доме, его необходимо монтировать на потолке.

С некоторыми сельчанами председатель сельсовета Людмила Декан проводила еще и профилактические беседы о вреде и последствиях злоупотребления алкоголем, напоминала о явке на заседание ОПОП, у неработающих интересовалась планами по трудоустройству.



















Приятно удивили образцовые жилища Тересы Юндо, Брониславы Маркель, Марии Волынец, Марии Мокрицкой и Валентины Михневич, где чисто, уютно и поддерживаются все необходимые требования безопасности. Многих жителей деревни мы застали за уборкой придомовых территорий. К месту пришлось напоминание о запрете выжигания сухой растительности на участке, правилах безопасной утилизации бытового мусора. Всем сельчанам участники рейда оставляли памятки о мерах противопожарной безопасности в быту.















Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.