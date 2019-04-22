Прием граждан и одновременно прямую линию провел в Вороново председатель Лидского межрайонного Комитета государственного контроля Виктор Кондратов

Источник материала: Вороновская газета





Искать справедливости пришла на прием жительница г.п. Вороново Вероника Русак. Она — мать пятерых детей. Старшая дочь уже работает в Лиде, трое — школьники, четвертый — дошкольник. Сама Вероника Антоновна работает дворником в РУП ЖКХ. По ее словам самая большая зарплата в 320 рублей была у нее только один раз, обычно более 300 и не получала. 13 апреля женщина вышла на работу не по форме. Была в спецкуртке, но в своих брюках, так как выданные предприятием, пояснила она, были ей не по размеру. Невыполнение приказа об обязательном ношении спецодежды на рабочем месте обернулось ей выговором и лишением КТУ на 100%, а это минус почти 100 рублей из и так невысокой зарплаты дворника.

Выслушал Виктор Демьянович и представителя администрации РУП ЖКХ — инженера по охране труда Ивана Савуля. Приведенные им доводы, что Вероника Русак за время работы не раз устно предупреждалась и частично лишалась того же КТУ, не убедили председателя межрайонного Комитета госконтроля в правомерности наказания. Поэтому и вердикт Виктора Кондратова был по-человечески справедливым: сразу после приема довести до надлежащего уровня спецодежду, а директору В.М. Желудевичу до 25 апреля пересмотреть свое решение.

На прямую линию поступило два звонка. Житель агрогородка Гирки Г.Ф. Цилиндь посетовал на некачественную воду, а С.П. Мозоль из агрогородка Трокели попросила оказать господдержку для покупки газовой плиты. Эти вопросы поручено рассмотреть председателю райисполкома Н.А. Розуму.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Ольги МЕЛЬКО.