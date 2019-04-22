﻿ Прием граждан и одновременно прямую линию провел в Вороново председатель Лидского межрайонного Комитета государственного контроля Виктор Кондратов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прием граждан и одновременно прямую линию провел в Вороново председатель Лидского межрайонного Комитета государственного контроля Виктор Кондратов

23.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Прием граждан и одновременно прямую линию провел в Вороново председатель Лидского межрайонного Комитета государственного контроля Виктор Кондратов

Искать справедливости пришла на прием жительница г.п. Вороново Вероника Русак. Она — мать пятерых детей. Старшая дочь уже работает в Лиде, трое — школьники, четвертый — дошкольник.  Сама Вероника Антоновна работает дворником в РУП ЖКХ. По ее словам самая большая зарплата в 320 рублей была у нее только один раз, обычно более 300 и не получала. 13 апреля женщина вышла на работу не по форме. Была в спецкуртке, но в своих брюках, так как выданные предприятием, пояснила она, были ей не по размеру. Невыполнение приказа об обязательном ношении спецодежды на рабочем месте обернулось ей выговором и лишением КТУ на 100%, а это минус почти 100 рублей из и так невысокой зарплаты дворника. 

Выслушал Виктор Демьянович и представителя администрации РУП ЖКХ — инженера по охране труда Ивана Савуля. Приведенные им доводы, что Вероника Русак за время работы не раз устно предупреждалась и частично лишалась того же КТУ, не убедили председателя межрайонного Комитета госконтроля в правомерности наказания. Поэтому и вердикт Виктора Кондратова был по-человечески справедливым: сразу после приема довести до надлежащего уровня спецодежду, а директору В.М. Желудевичу до 25 апреля пересмотреть свое решение.

На прямую линию поступило два звонка. Житель агрогородка Гирки Г.Ф. Цилиндь посетовал на некачественную воду, а С.П. Мозоль из агрогородка Трокели попросила оказать господдержку для покупки газовой плиты. Эти вопросы поручено рассмотреть председателю райисполкома Н.А. Розуму.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Ольги МЕЛЬКО.

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Искать справедливости пришла на прием жительница г.п. Вороново Вероника Русак. Она — мать пятерых детей. Старшая дочь уже работает в Лиде, трое — школьники,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пасля зімовага перапынку ў Нясвіжы ўключылі фантан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика