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Мемориальную доску 50-й гвардейской мотострелковой Донецкой дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии открыли в Бресте
23.04.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Открытие мемориальной доски 50-й гвардейской мотострелковой Донецкой дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии состоялось на улице Брестских дивизий. Памятная доска размещена на здании, где сейчас находится центр занятости.
В церемонии открытия приняли участие председатель Брестского горисполкома Александр
На протяжении 60 лет на территории бывшего Северного военного городка размещались штаб и воинские части прославленного соединения.
Дивизия участвовала в освобождении более двух тысяч населенных пунктов, в том числе городов Брестской области: Барановичи,
Александру
– 50-я дивизия была градообразующим соединением нашего города, но и сейчас ветераны дивизии активно участвуют в общественной жизни города, многие еще трудятся, и приятно видеть, что та планка, которая была задана еще во время службы, сейчас реализуется, в том числе и в контексте подготовки Бреста к 1000-летию. Заверяю вас, что и памятная доска, и этот район, где находилось ядро 50-й дивизии, будут поддерживаться в хорошем состоянии. Дальнейшая работа по благоустройству города будет продолжена. Мы, наверное, и дальше будем рассматривать предложения по увековечению памяти 50-й дивизии в нашем городе, – сказал мэр города.
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Мемориальную доску 50-й гвардейской мотострелковой Донецкой дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии открыли в Бресте
Открытие мемориальной доски 50-й гвардейской мотострелковой Донецкой дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии состоялось на улице Брестских...
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