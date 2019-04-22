﻿ Мемориальную доску 50-й гвардейской мотострелковой Донецкой дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии открыли в Бресте. 21.by
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Мемориальную доску 50-й гвардейской мотострелковой Донецкой дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии открыли в Бресте

23.04.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Открытие мемориальной доски 50-й гвардейской мотострелковой Донецкой дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии состоялось на улице Брестских дивизий. Памятная доска размещена на здании, где сейчас находится центр занятости. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65543.php

Мемориальную доску 50-й гвардейской мотострелковой Донецкой дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии открыли в Бресте

В церемонии открытия приняли участие председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, председатель областного совета ветеранов, командир 50-й дивизии с 1986 по 1990 годы, генерал-майор в отставке Валерий Губаренко, ветеран дивизии, участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Василий Березнев.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65543.php

Мемориальную доску 50-й гвардейской мотострелковой Донецкой дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии открыли в Бресте

На протяжении 60 лет на территории бывшего Северного военного городка размещались штаб и воинские части прославленного соединения.

Дивизия участвовала в освобождении более двух тысяч населенных пунктов, в том числе городов Брестской области: Барановичи, Коссово, Пружаны, Каменец, Высокое, а послевоенная история Бреста неразрывно связана с историей 50-й дивизии.

Александру Рогачук отметил, что город растет, уходит в прошлое легендарная биография 50-й дивизии, но память об этом прославленном соединении должна жить.

– 50-я дивизия была градообразующим соединением нашего города, но и сейчас ветераны дивизии активно участвуют в общественной жизни города, многие еще трудятся, и приятно видеть, что та планка, которая была задана еще во время службы, сейчас реализуется, в том числе и в контексте подготовки Бреста к 1000-летию. Заверяю вас, что и памятная доска, и этот район, где находилось ядро 50-й дивизии, будут поддерживаться в хорошем состоянии. Дальнейшая работа по благоустройству города будет продолжена. Мы, наверное, и дальше будем рассматривать предложения по увековечению памяти 50-й дивизии в нашем городе, – сказал мэр города.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65543.php

Мемориальную доску 50-й гвардейской мотострелковой Донецкой дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии открыли в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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  Открытие мемориальной доски 50-й гвардейской мотострелковой Донецкой дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии состоялось на улице Брестских...
 
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