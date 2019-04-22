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Оранжевый уровень опасности по Брестской области объявлен на среду: сильный ветер и пыль
23.04.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Утром и днем 24 апреля по Брестской объявлен оранжевый уровень опасности,
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
По области ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15−20 м/с,
По
Уже есть первые пострадавшие.
А вот какая информация "прошла" по неофициальным каналам:
Фоточка из Польши сегодня.
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Утром и днем 24 апреля по Брестской объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает pogoda.by. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY По области ожидается усиление юго-восточного...
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