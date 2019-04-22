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ГАИ и Транспортная инспекция провели рейдовое мероприятие по контролю за перевозкой пассажиров

23.04.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, сотрудники ГАИ совместно с Транспортной инспекцией провели рейдовое мероприятие по контролю за перевозкой пассажиров.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65541.php

ГАИ и Транспортная инспекция провели рейдовое мероприятие по контролю за перевозкой пассажиров

Ежегодно с наступлением летнего периода увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием автомобильных перевозчиков пассажиров. При этом особую важность приобретает вопрос обеспечения безопасности дорожного движения автобусами, осуществляющими международные и междугородние перевозки пассажиров по договорам, заключенными с туроператорами и туристическими агентствами, а также перевозящих пассажиров в городском и международном регулярном сообщении.

Сегодня, в период времени с 09.00 до 12.00 часов сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками транспортной инспекции провели рейдовое мероприятие по контролю за соблюдением водителями и должностными лицами организаций деятельности, связанной с перевозкой пассажиров.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65541.php

ГАИ и Транспортная инспекция провели рейдовое мероприятие по контролю за перевозкой пассажиров

Началось мероприятие на выезде из города, в районе автозаправочной станции «ЛУКойл». В течение нескольких минут в поле зрения сотрудников попал водитель маршрутного такси сообщением «Брест-Кобрин». В салоне «маршрутки» два пассажира перевозились сверх количества (на дополнительных сиденьях). В отношении водителя составлен административный материал по ч.5 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь.

Продолжилось мероприятие в районе населенного пункта «Федьковичи». Там были остановлены несколько водителей, осуществляющих перевозку пассажиров, но нарушений выявлено не было. С документами у водителей было все в порядке, все пассажиры перевозились с соблюдением Правил дорожного движения.

Сотрудники транспортной инспекции у водителей-международников проверили режим труда и отдыха. Нарушений выявлено не было.

Как показывает практика, наиболее часто совершаемыми нарушениями (водителями и должностными лицами организаций) являются – допуск водителей к участию в дорожном движении без проведения обязательного предрейсового медицинского освидетельствования или контроля, не имеющих установленного стажа и не прошедших переподготовку для допуска к работе на международных и междугородних перевозках, нарушение режима труда и отдыха, допуск к участию в дорожном движении неисправного автобуса, или в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении.

 
Теги: Брест
 
 
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