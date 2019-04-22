﻿ Движение транспорта по наплавному мосту в Пинске остановят ночью 24 апреля. 21.by
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Движение транспорта по наплавному мосту в Пинске остановят ночью 24 апреля

23.04.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске в ночь с 23 на 24 апреля остановят движение транспорта по наплавному мосту, который будет действовать во время реконструкции моста через реку Пина автомобильной дороги Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. Переправу впервые разведут для прохода по Пине речного транспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65539.php

Движение транспорта по наплавному мосту в Пинске остановят ночью 24 апреля

"Транспортное окно откроется для грузовых судов с 02.00 до 04.00 24 апреля. Ближний к городу край понтона с помощью буксира повернут к противоположному берегу. В этот период движение автотранспорта будет приостановлено", - предупредили в горисполкоме. Водителям рекомендуют заблаговременно планировать маршрут по трассе Р-6 на участке временной переправы.

Движение транспорта по понтону открылось 19 апреля, основной мост был закрыт на реконструкцию. Работы на объекте выполняются параллельно с проектированием. "Ведутся демонтажные работы, рабочие снимают асфальтное покрытие, затем будут разбирать каркас моста. После этого специалисты приступят к усилению опор, на них возведут фактически новый мост", - пояснил заместитель председателя Пинского горисполкома Геннадий Дубойский.

Автомобильный мост через Пину построен 40 лет назад. В прошлом году после его детального обследования эксперты пришли к выводу, что объект нуждается в реконструкции. Обновленный путепровод планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года.

 
 
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  В Пинске в ночь с 23 на 24 апреля остановят движение транспорта по наплавному мосту, который будет действовать во время реконструкции моста через реку Пина...
 
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