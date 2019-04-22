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Как в Бресте поддерживают акцию «30 дней на велосипеде»

23.04.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Почти шесть тысяч человек в разных странах, из которых больше 1200 белорусов, пообещали месяц кататься на велосипеде.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65537.php

Как в Бресте поддерживают акцию «30 дней на велосипеде»

Организаторы акции «З0 дней на велосипеде» в Бресте – BikeBrest и центр живых игр «4Room» с 1 по 30 апреля предложили поддержать велосезон. Суть проста: ты сам себе даешь обещание каждый день проезжать на велосипеде либо пробегать хотя бы километр и по возможности делаешь фотографии своих прогулок, выкладывая их в социальные сети. Никто не заставляет ездить на велосипеде весь месяц: 30 дней — это идеальный вариант и максимальная цель. Для мотивации каждому участнику выдают специальную карту, которую он может разместить между спицами елосипеда. Так все будут знать, что человек участвует челлендже.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65537.php

Как в Бресте поддерживают акцию «30 дней на велосипеде»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65537.php

Как в Бресте поддерживают акцию «30 дней на велосипеде»

Координатор инициативы из BikeBrest Сергей Нестерук рассказывает: «Организаторы готовят приятные подарки для участников и квесты на все 30 дней, около 40 человек ездят на них ежедневно. Квест — это не обязательное условие, а своеобразный бонус: таким способом хотим показать более широко город, вывести людей из зоны комфорта, изменить их привычные маршруты. В рамках акции запланировано несколько экскурсий по фортификации Бреста, одна из них уже прошла в начале месяца.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65537.php

Как в Бресте поддерживают акцию «30 дней на велосипеде»

Мы были удивлены количеством участников, рады, что нашу инициативу поддержали велоклуб трех возрастов «Радея» и другие велосообщества. В акции участвуют около 250 брестчан. Приятно, что многие отказались от общественного транспорта. Например, инженеры Михаил и Николай на велосипеде ездят на работу и обратно, а это около двадцати километров. Кристина, работая в службе поддержки, и другие девушки добираются так же.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65537.php

Как в Бресте поддерживают акцию «30 дней на велосипеде»

Партнерами мероприятия стали мини-маркет «Нон-стоп», веломагазин Bike’n’Roll, кафе «Дон Кебаб» и пиццерия «Итальяна». Каждый участник, предъявив карточку, получает скидку на чай и кофе. Самые активные смогут получить сертификаты на кебаб и пиццу, а также за купоны на скидку. В веломагазине обладатели спецкарты смогут воспользоваться прокатом двухколесного транспорта, и первый час будет бесплатным.

Итоги акции подведут 30 апреля. 

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 24
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