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Как в Бресте поддерживают акцию «30 дней на велосипеде»
23.04.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Почти шесть тысяч человек в разных странах, из которых больше 1200 белорусов, пообещали месяц кататься на велосипеде.
Организаторы акции «З0 дней на велосипеде» в Бресте – BikeBrest и центр живых игр «4Room» с 1 по 30 апреля предложили поддержать велосезон. Суть проста: ты сам себе даешь обещание каждый день проезжать на велосипеде либо пробегать хотя бы километр и по возможности делаешь фотографии своих прогулок, выкладывая их в социальные сети. Никто не заставляет ездить на велосипеде весь месяц: 30 дней — это идеальный вариант и максимальная цель. Для мотивации каждому участнику выдают специальную карту, которую он может разместить между спицами елосипеда. Так все будут знать, что человек участвует челлендже.
Координатор инициативы из BikeBrest Сергей Нестерук рассказывает: «Организаторы готовят приятные подарки для участников и квесты на все 30 дней, около 40 человек ездят на них ежедневно. Квест — это не обязательное условие, а своеобразный бонус: таким способом хотим показать более широко город, вывести людей из зоны комфорта, изменить их привычные маршруты. В рамках акции запланировано несколько экскурсий по фортификации Бреста, одна из них уже прошла в начале месяца.
Мы были удивлены количеством участников, рады, что нашу инициативу поддержали велоклуб трех возрастов «Радея» и другие велосообщества. В акции участвуют около 250 брестчан. Приятно, что многие отказались от общественного транспорта. Например, инженеры Михаил и Николай на велосипеде ездят на работу и обратно, а это около двадцати километров. Кристина, работая в службе поддержки, и другие девушки добираются так же.
Партнерами мероприятия стали мини-маркет «Нон-стоп», веломагазин Bike’n’Roll, кафе «Дон Кебаб» и пиццерия «Итальяна». Каждый участник, предъявив карточку, получает скидку на чай и кофе. Самые активные смогут получить сертификаты на кебаб и пиццу, а также за купоны на скидку. В веломагазине обладатели спецкарты смогут воспользоваться прокатом двухколесного транспорта, и первый час будет бесплатным.
Итоги акции подведут 30 апреля.
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Почти шесть тысяч человек в разных странах, из которых больше 1200 белорусов, пообещали месяц кататься на велосипеде. Организаторы акции «З0 дней на велосипеде» в...
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