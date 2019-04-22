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"Ивацевичдрев" начал поставки мебели в Польшу и Монголию
23.04.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОАО "Ивацевичдрев" в январе-марте текущего года открыло два новых рынка сбыта, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Александр Ильницкий.
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По словам гендиректора, мебельное производство является перспективным направлением для экспорта. В январе-марте текущего года поставки этой продукции за рубеж выросли в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Она регулярно отгружается в Россию, Латвию, Казахстан, США, активно прорабатываются новые рынки сбыта. В частности, предприятие подписало контракт на поставку мебели в Испанию. Ориентировочно товар будет отгружен заказчикам в июне.
Помимо мебели "Ивацевичдрев" экспортирует древесно-стружечные и ламинированные плиты, пиломатериалы. В первом квартале предприятие отгрузило партнерам более чем из 15 стран продукции на сумму около $8,7 млн.
История ОАО "Ивацевичдрев" начинается с 1922 года, когда был введен лесопильный цех. Сейчас это одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Беларуси.
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ОАО "Ивацевичдрев" в январе-марте текущего года открыло два новых рынка сбыта, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Александр...
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