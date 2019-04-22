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"Ивацевичдрев" начал поставки мебели в Польшу и Монголию

23.04.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОАО "Ивацевичдрев" в январе-марте текущего года открыло два новых рынка сбыта, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Александр Ильницкий.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65536.php

"Ивацевичдрев" начал поставки мебели в Польшу и Монголию

Польше начали сотрудничать с крупной сетью по реализации мебели, отгрузили первую партию продукции. Экспортировали мебель на рынок Монголии, отправлен первый контейнер в Улан-Батор. Выбрали модульные наборы мебели из наших коллекций (тумбы, шкафы, комоды), чтобы оценить покупательский спрос. Поставки в Монголию стали возможными благодаря участию в выставке IMM-2019 Cologne в Кельне", - сказал Александр Ильницкий.

По словам гендиректора, мебельное производство является перспективным направлением для экспорта. В январе-марте текущего года поставки этой продукции за рубеж выросли в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Она регулярно отгружается в Россию, Латвию, Казахстан, США, активно прорабатываются новые рынки сбыта. В частности, предприятие подписало контракт на поставку мебели в Испанию. Ориентировочно товар будет отгружен заказчикам в июне.

Помимо мебели "Ивацевичдрев" экспортирует древесно-стружечные и ламинированные плиты, пиломатериалы. В первом квартале предприятие отгрузило партнерам более чем из 15 стран продукции на сумму около $8,7 млн.

История ОАО "Ивацевичдрев" начинается с 1922 года, когда был введен лесопильный цех. Сейчас это одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Беларуси.

 
 
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  ОАО "Ивацевичдрев" в январе-марте текущего года открыло два новых рынка сбыта, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Александр...
 
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