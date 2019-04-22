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Новый порядок общественных обсуждений по архитектуре и строительству начнет действовать с 1 июня

23.04.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новый порядок проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности начнет действовать с 1 июня. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 апреля 2019 года №256, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65535.php

Новый порядок общественных обсуждений по архитектуре и строительству начнет действовать с 1 июня

Согласно документу, общественному обсуждению подлежат градостроительные проекты общего и специального планирования, архитектурно-планировочные концепции объектов строительства (при отсутствии проектов детального планирования), а также градостроительные проекты детального планирования, разрабатываемые на территории, свободной от застройки, или на территории с застройкой, подлежащей сносу. Обсуждение по этим пунктам проводится в форме информирования юрлиц и физлиц (в том числе ИП) и анализа общественного мнения. Также следует выносить на общественное обсуждение градостроительные проекты детального планирования частей населенных пунктов (территориальных зон, кварталов, микрорайонов, территорий предполагаемой инвестиционной деятельности), разрабатываемые на территории существующих микрорайонов и кварталов жилой застройки, подлежащих реконструкции. В данном случае работает комиссия по общественному обсуждению.

За организатором общественного обсуждения закреплены такие функции, как техническое и финансовое обеспечение его проведения и подготовки к нему, информирование его участников, организация экспозиции (выставки) и презентации проекта, обеспечение регистрации замечаний и предложений участников общественного обсуждения, поступивших в письменной или электронной форме.

Организатор общественного обсуждения должен разместить извещение о его проведении на соответствующей странице официального сайта местного исполнительного и распорядительного органа, информационных стендах, в печатных СМИ не менее чем за 10 календарных дней до его начала. Срок проведения общественного обсуждения - 25 календарных дней, в том числе экспозиции (выставки) проекта - 15, презентации - один календарный день.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2019 года.

 
 
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