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Секретный носитель «Посейдона» спущен на воду: журналистам запретили снимать подлодку

23.04.2019 16:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России спущена на воду подлодка специального назначения проекта 09852 «Белгород», предназначенная для базирования необитаемых подводных аппаратов «Посейдон», сообщает ТАСС.

В спуске на воду по видеомосту принял участие Владимир Путин. Спуск на воду — это процесс перевода корабля из положения на поддерживающих опорах в положение на плаву. Современная технология предусматривает максимальную готовность судна перед спуском на воду.

Журналистам запретили снимать «Белгород», пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Посейдон» — подводный робот, который может погружаться почти на километр и развивать максимальную скорость 200 км/ч. Все это вкупе с высокой скоростью делает невозможным уничтожение «Посейдона» существующими средствами поражения. Для справки: скорость современных подводных лодок составляет 30−35 узлов (около 60 км/ч), а торпед — до 90 км/ч (50 узлов).

 
 
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В мероприятии по видеомосту принял участие Владимир Путин.
 
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