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«Горки» сыграют первый домашний матч сезона в эту субботу
23.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
27 апреля на городском стадионе состоится первая домашняя встреча футбольного клуба «Горки». Соперником нашей команды станет «Виктория» из Марьиной Горки.
Начало матча в 15.00.
Старт во Второй лиге начался для горецкой команды с поражения (3:1) ФК «Ивацевичи» 20 апреля.
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27 апреля на городском стадионе состоится первая домашняя встреча футбольного клуба «Горки». Соперником нашей команды станет «Виктория» из Марьиной Горки....
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