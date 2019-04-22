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Винтовки, гранаты, подтягивание и бег: районный «Защитник Отечества»
23.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в Горках прошли соревнования по летнему многоборью «Защитник Отечества» среди допризывной и призывной молодежи района. Школьники стреляли из пневматической винтовки, метали гранату, подтягивались и бежали определенную дистанцию. Состязания были организованы в гимназии №1 и на городском стадионе.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня в Горках прошли соревнования по летнему многоборью «Защитник Отечества» среди допризывной и призывной молодежи района. Школьники стреляли из...
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