|
Страстная седмица и Пасха: расписание богослужений в горецких храмах
23.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Страстная седмица — в христианских церквях предшествующая Пасхе неделя, во время которой вспоминается Тайная вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа.
Расписание богослужений в Спасо-Вознесенском храме
24 апреля (среда)
7:30 — часы, исповедь и Литургия Преждеосвященных Даров
17:00 — Утреня Великого Четверга
25 апреля (Великий Четверг, воспоминание Тайной Вечери)
7:30 — Исповедь
8:10 — Часы и Божественная Литургия Св. Василия Великого
17:00 — Утреня Великой Пятницы с чтением 12 Страстных Евангелий
26 апреля (Великая Пятница, воспоминание Спасительных Страстей Христовых, Распятия и Погребения)
8:00 — Великие Часы, Вечерня с выносом Св. Плащаницы и канон «Плач Богородицы»
17:00 — Утреня Великой Субботы и Погребальные Похвалы
27 апреля (Великая Суббота)
7:30 — Исповедь
8:10 — Часы и Божественная Литургия Св. Василия Великого
По окончании Литургии – освящение куличей.
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00 – освящение куличей
22:00 — Исповедь
23:00 — Пасхальная полунощница и изнесение Св. Плащаницы в Алтарь.
24:00 — Начало Крестного хода и Пасхальной Всенощной.
По окончании Всенощной (ориентировочно в 3:30) — освящение куличей до 7:00
Расписание богослужений в храме в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»
25 апреля (Великий Четверг)
8.30 — Божественная Литургия
17.00 — Утреня с чтением 12 Страстных Евангелий
26 апреля (Великая Пятница)
8.30 — Царские Часы
14.00 — вынос Св. Плащаницы
27 апреля (Великая Суббота)
8.00 — Божественная Литургия
По окончании Литургии до 17 часов — освящение пасхальных куличей, яиц
23.30 — Пасхальная полунощница
24.00 — Начало Крестного хода
28 апреля (Светлое Христово Воскресение, Пасха)
00.00 — Крестный ход, Пасхальная утреня, Божественная Литургия
По окончании Литургии — освящение пасхальных куличей, яиц до 7.00
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страстная седмица — в христианских церквях предшествующая Пасхе неделя, во время которой вспоминается Тайная вечеря, предание...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)