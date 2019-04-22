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Страстная седмица и Пасха: расписание богослужений в горецких храмах

23.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Страстная седмица — в  христианских церквях предшествующая Пасхе неделя, во время которой вспоминается Тайная вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа.

 

Расписание богослужений в Спасо-Вознесенском храме

Страстная седмица и Пасха: расписание богослужений в горецких храмах

 

24 апреля (среда)

7:30 — часы, исповедь и Литургия Преждеосвященных Даров

17:00 — Утреня Великого Четверга

 

25 апреля (Великий Четверг, воспоминание Тайной Вечери)

7:30 — Исповедь

8:10 — Часы и Божественная Литургия Св. Василия Великого

17:00 — Утреня Великой Пятницы с чтением 12 Страстных Евангелий

 

26 апреля (Великая Пятница, воспоминание Спасительных Страстей Христовых, Распятия и Погребения)

8:00 — Великие Часы, Вечерня с выносом Св. Плащаницы и канон «Плач Богородицы»

17:00 — Утреня Великой Субботы и Погребальные Похвалы

 

27 апреля (Великая Суббота)

7:30 — Исповедь

8:10 — Часы и Божественная Литургия Св. Василия Великого

По окончании Литургии – освящение куличей.

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00 – освящение куличей

22:00 — Исповедь

23:00 — Пасхальная полунощница и изнесение Св. Плащаницы в Алтарь.

24:00 — Начало Крестного хода и Пасхальной Всенощной.

По окончании Всенощной (ориентировочно в 3:30) — освящение куличей до 7:00

 

Расписание богослужений в храме в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»

Страстная седмица и Пасха: расписание богослужений в горецких храмах

 

25 апреля (Великий Четверг)

8.30 — Божественная Литургия

17.00 — Утреня с чтением 12 Страстных Евангелий

 

26 апреля (Великая Пятница)

8.30 — Царские Часы

14.00 — вынос Св. Плащаницы

 

27 апреля (Великая Суббота)

8.00 — Божественная Литургия

По окончании Литургии до 17 часов — освящение пасхальных куличей, яиц

23.30 — Пасхальная полунощница

24.00 — Начало Крестного хода

 

28 апреля (Светлое Христово Воскресение, Пасха)

00.00 — Крестный ход, Пасхальная утреня, Божественная Литургия

По окончании Литургии — освящение пасхальных куличей, яиц до 7.00


 
 
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  Страстная седмица — в  христианских церквях предшествующая Пасхе неделя, во время которой вспоминается Тайная вечеря, предание...
 
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