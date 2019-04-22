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ЦИК Украины: Зеленский победил на выборах президента
Источник материала: Партизан
ЦИК Украины после обработки 100% протоколов заявил о победе Владимира Зеленского на президентских выборах.
Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%. При этом уточняется, что Зеленского поддержали чуть более 13,5 млн украинцев, Порошенко — 4,5 млн.
Напомним, ранее Владимира Зеленского с победой на выборах уже поздравили лидеры ведущих стран мира, а также Александр Лукашенко и даже глава РПЦ патриарх Кирилл. А вот презилент РФ Владимир Путин с поздравлениями пока не спешит.
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ЦИК Украины после обработки 100% протоколов заявил о победе Владимира Зеленского на президентских выборах.
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