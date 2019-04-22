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В Беларуси разрешили использовать биометрические данные для идентификации людей

23.04.2019 17:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Финансовым организациям и государственным органам РБ разрешено при идентификации и аутентификации клиентов использовать их биометрические данные типа видеоизображения, голоса и т. д.

Такое решение содержится в указе №148 «О цифровых банковских технологиях», подписанном Лукашенко 18 апреля. Впрочем, как пишет select.by в ряде белорусских банков уже реализованы проекты подобной идентификации, в частности, идентификации по голосу.

В первую очередь указ затрагивает вопросы, связанные с деятельностью Межбанковской системы идентификации (МСИ), которая работает в Беларуси с 1 октября 2016 года. Благодаря ей, клиент любого белорусского банка после прохождения в нем процедуры идентификации, может обслуживаться в других банках уже без повторного прохождения такой процедуры.

Данная система реализована на базе технических возможностей Единого расчетного информационного пространства (ЕРИП). За время ее существования уже создана значительная база о клиентах банков.

В соответствии с указом №148 расширяется число субъектов хозяйствования, которые имеют доступ к информации, имеющейся в МСИ. Кроме банков это разрешено страховым организациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, лизинговым и микрофинансовым организациям, форекс-компаниям, а также некоторым государственным органам.


Кроме того, организациям разрешено совершать сделки в электронном виде без использования электронной цифровой подписи.

Вводится также возможность осуществления нового вида финансовых сделок — смарт-контрактов, которые представляют собой определенные компьютерные алгоритмы, использующие технологию блокчейн.

Наряду с возможностью использования новых технологий, указом усиливаются меры по защите граждан от недобросовестного поведения финансовых организаций.

В частности, физические лица имеют право отозвать согласие на предоставление их личных данных из системы идентификации. Кроме того, установлено, что на осуществление операций с использованием МСИ будут распространяться требования белорусского законодательства по защите прав потребителей.

 
 
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Финансовым организациям и государственным органам РБ разрешено при идентификации и аутентификации клиентов использовать их биометрические данные типа...
 
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