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Счет на сотни миллионов: эксперт о потерях Беларуси из-за "грязной" российской нефти

23.04.2019 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за некачественной российской нефти Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Белорусским НПЗ пришлось резко сократить переработку нефти, чтобы спасти дорогостоящее оборудование.

Проблемные вопросы по поставкам некачественного сырья сегодня обсуждают в Москве с участием белорусских и российских специалистов. Главная тема встречи – возмещение ущерба из-за «грязного» российского сырья.

Напомним, на прошлой неделе белорусская сторона обнаружила превышение содержания хлора в легких фракциях нефти в некоторых случаях аж в 100 раз. Пробы были взяты в присутствии представителей российской компании «Транснефть». 

Превышение хлорорганики вывело из строя дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ. Но последствия могли быть еще хуже. Катастрофы удалось избежать только благодаря профессионализму белорусских специалистов.

Внутри нефтепровода «Дружба» – более 700 тысяч тонн некачественного российского сырья, также «грязной» нефтью заполнена российская труба протяженностью 1500 километров – от Самары до Унечи.

"Мы видим здесь классическую безалаберность, безответственность и не всегда желание российских партнеров проверять то качество продукции, которое они производят и добывают.


В этой связи я бы подчеркнул, что белорусская сторона должна в этом отношении ставить вопрос о цене на нефть, потому риски и издержки достаточно большие. И эта безалаберность демонстрирует, что в цену за нефть должны быть вложена страховка для наших нефтеперерабатывающих заводов", - говорит в комментарии СТВ Петр Петровский, эксперт аналитического центра.

Чтоб сохранить оборудование, белорусские заводы сократили переработку нефти на Мозырском НПЗ с 27 до 18 тысячи тонн в сутки, на «Нафтане» вообще в два раза. Всё это огромные потери для бюджета. Плюс стоимость восстановительных работ.

Ущерб подсчитывается, но счет уже идет на сотни миллионов долларов. Российская сторона заявила, что вернуться к нормальной работе наши заводы смогут лишь к началу мая.

 
 
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Из-за некачественной российской нефти Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Белорусским НПЗ пришлось резко...
 
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