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КГК обнаружил тренеров-преподавателей без спортивного образования в Пинской СДЮШОР

23.04.2019 17:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники КГК и прокуратуры провели проверку СДЮШОР № 1 в Пинске после анонимной жалобы.

Было обнаружено, что некоторые тренеры-преподаватели не имели права преподавать в школе, так как не имели специального образования в сфере физической культуры и спорта. Соответственно, зарплата им из бюджетных средств начислялась с нарушениями.

Кроме того, было выявлено, что в школе скрыли факт травмирования ребенка (ученик получил ушибленную рану затылочной части головы).

КГК назвал результаты проверки вопиющими и направил школе рекомендации для устранения нарушений. Пинскому горисполкому предписано вернуть в бюджет незаконно использованные средства или ограничить финансирование учреждения, сообщает пресс-служба КГК.

 
 
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Сотрудники КГК и прокуратуры провели проверку СДЮШОР № 1 в Пинске после анонимной жалобы.
 
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