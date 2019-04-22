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КГК обнаружил тренеров-преподавателей без спортивного образования в Пинской СДЮШОР
Источник материала: Партизан
Сотрудники КГК и прокуратуры провели проверку СДЮШОР № 1 в Пинске после анонимной жалобы.
Было обнаружено, что некоторые тренеры-преподаватели не имели права преподавать в школе, так как не имели специального образования в сфере физической культуры и спорта. Соответственно, зарплата им из бюджетных средств начислялась с нарушениями.
Кроме того, было выявлено, что в школе скрыли факт травмирования ребенка (ученик получил ушибленную рану затылочной части головы).
КГК назвал результаты проверки вопиющими и направил школе рекомендации для устранения нарушений. Пинскому горисполкому предписано вернуть в бюджет незаконно использованные средства или ограничить финансирование учреждения, сообщает пресс-служба КГК.
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Сотрудники КГК и прокуратуры провели проверку СДЮШОР № 1 в Пинске после анонимной жалобы.
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