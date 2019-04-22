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Преступная группа на Гомельщине похищала удобрения и фурами вывозила в Россию

23.04.2019 17:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Управление Следственного комитета по Гомельской области закончило расследование уголовного дела о хищении организованной группой минеральных удобрений с сельхозпредприятий области. Обвиняемыми по ч. 4 ст. 211 УК РБ (растрата вверенного имущества организованной группой в особо крупном размере) проходят 11 человек, сообщают в ведомстве.

Схема хищения удобрений начала работать в сентябре 2017 года. Организатором, как установило следствие, является директор калинковичского ЧТУП «Автомедон» 1963 года рождения (он, кстати, в то же время был и замдиректора фермерского хозяйства «Антоновские яблоки» Калинковичского района). В преступную группу входили делопроизводитель и три водителя ЧТУП (в том числе сын директора), ведущий агроном-агрохимик ОАО «Жлобинсельхозхимия» и пять водителей КПТУП «Речицаагрохимсервис». Все действия преступной группы тщательно продумывались, каждый четко исполнял свою роль.

Работало это так. Водители речицкого агрохимсервиса должны были доставлять минеральные удобрения в хозяйства района. Однако часть удобрений они отвозили вместо ферм и колхозов в Калинковичи, на склад «Автомедона». Приезжая в хозяйства, водители предоставляли документы на привезенные удобрения, но на местах материально ответственные лица безответственно не проверяли объем фактически отгруженных им удобрений, подписывали документы, не глядя.


Кроме того, удобрения также вывозились со склада временного хранения «Жлобинсельхозхимии», чему способствовал агрохимик предприятия.

На складе в Калинковичах работники «Автомедона» украденные удобрения перефасовывали, делали на них подложные документы, грузили в фуры и везли на продажу в Россию. Фуры лично сопровождал или директор ЧТУП, или его сын.

 
 
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Управление Следственного комитета по Гомельской области закончило расследование уголовного дела о хищении организованной группой минеральных удобрений с...
 
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