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Беларусь привлечет иностранные компании для ускорения модернизации НПЗ

23.04.2019 16:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь намерена привлечь иностранные компании для ускорения строительно-монтажных работ на текущих проектах по модернизации нефтеперерабатывающих заводов, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов журналистам в Мозыре во вторник.

"Мы приходим к той фазе, когда должен осуществляться монтаж очень сложных узлов - это блоки высокого давления с толстостенными трубами, трубами большого диаметра, с трубами из марок стали специального исполнения. Для их монтажа и сварки нужен персонал, имеющий опыт реализации подобных проектов", - сказал В.Сизов.

По его словам, в настоящее время в Беларуси "физически недостаточно (таких квалифицированных — прим.) трудовых ресурсов для того, чтобы с той интенсивностью, которую позволяет иметь наличие документации и поставленное оборудование, производить монтаж".

"Поэтому рассматривается вопрос по привлечению трудовых ресурсов из-за пределов республики, что позволит ускорить процессы по завершению строительно-монтажных работ", - продолжил зампредседателя концерна.

В.Сизов отметил, это могут быть представители российских, азербайджанских, турецких, европейских, китайских кампаний. "Рассматривается весь спектр для того, чтобы создать конкуренцию между компаниями, получить максимально справедливую цену и не привести к значительному удорожанию этих проектов", - сказал он.

Строительно-монтажные работы по текущим проектам модернизации на ОАО "Мозырский НПЗ" и ОАО "Нафтан" должны быть завершены к 7 ноября, напомнил В.Сизов.


Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко в середине апреля поручил ускорить модернизацию двух действующих в стране нефтеперерабатывающих заводов, "чтобы не ходить с протянутой рукой".

"Надо особое внимание в силу сложившихся обстоятельств обратить на окончание, притом скорейшее, модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов, чтобы мы не ходили с протянутой рукой и ни кому не кланялись, а покупали как все на мировом рынке", - заявил А.Лукашенко в рамках ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту.

Модернизация ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ" направлена на увеличение глубины переработки нефти.

В настоящее время глубина переработки на "Нафтане" составляет 73%, на Мозырском НПЗ - около 78%. Индекс Нельсона (характеризует уровень технологической оснащенности) у "Нафтана" составляет 9, у Мозырского НПЗ - 8,96.

 
 
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