Лукашенко попросил прощения у оппозиционного депутата

Об этом депутат рассказала "Белорусскому партизану".





- Елена Николаевна, расскажите, как депутаты отреагировали на сокращение своих полномочий? Может, хоть в курилке немного возмутились? Или всем все равно?





- Мы сразу разъехались по своим округам. И не успели ни обсудить, ни поделиться впечатлениями, ни поплакаться…





Конечно, не скажешь, что эта новость прозвучала как гром среди ясного неба. Просто во время ежегодного послания была внесена ясность в этот вопрос. Но ажиотажа новость не вызвала.





Может, кто-то в душе и сильно переживал, но по первой реакции этого нельзя было сказать. А сейчас все в округах. И, видимо, работают на местах уже с четким пониманием – идти на следующую каденцию или нет.





- Но вы уже точно определились: идете на новый срок.





- Да. Я не хочу уходить из политической жизни. Вижу, что нужно много еще сделать. Нужно довести до конца создание национального университета, решить много других вопросов. Это очень важно, когда в высших органах власти присутствуют люди, продвигающие национальный вопрос, белорусские ценности.





- Как думаете, поддержат ли вас избиратели? Вернее, согласуют ли вашу кандидатуру наверху? Назначат ли?





- Мне в данном случае все равно. Я должна работать с избирателями, убеждать, что то, что я делаю – действительно важно. А то, чего я не смогла сделать – на это были причины. Но при этом я использовала все данные мне полномочия.





Поддержит или не поддержит меня власть? Думаю, больших возражений по поводу моей кандидатуры быть не должно. По той простой причине, что многие чиновники сами хотят перемен, но не могут их инициировать в силу того, что не привыкли брать ответственность на себя, боятся, образно говоря, получить по голове.





Но если предлагаешь хорошую инициативу, и при этом ты как депутат, условно говоря, являешься как бы своим (хотя белорусский язык для многих – та еще страшилка!), то гораздо проще добиться решения каких-то вопросов.





- Лукашенко обмолвился, что новый состав парламента будет принимать Конституцию. Может, уже обсуждался какой-то проект Основного закона? Или хотя бы разговоры об этом велись?





- Никто ничего пока не обсуждал. Другое дело, что пару месяцев назад мне направили свои предложения из общественного сектора по поводу того, что стоило бы изменить в Конституции. Но мне еще нужно хорошо поработать над этим вопросом, все изучить и хорошо проанализировать.









- Как думаете, президентских полномочий изменения сильно коснутся?





- Действующий президент считает, что парламенту необходимо дать больше полномочий. Я считаю, что практически реализовать эти полномочия сможет только такой парламент, в котором будут люди высоко ответственные, инициативные. Парламент – это не ребенок, которого нужно кормить с ложечки. Он должен быть самостоятельным.





Конечно, я понимаю, что сегодня, находясь на самой высокой должности и оглядываясь на 25 лет института президентства, есть возможность проанализировать, что было сделано хорошо, а что – плохо. Хорошо, что есть независимая Беларусь, но перед нами сегодня как никогда стоит много вызовов. И дать больше полномочий парламенту – давно назревший вопрос.





- Когда стартует ваша избирательная компания? И на чем она будет базироваться?





- Моя избирательная компания началась уже давно, фактически с того самого момента, как я в эфире «Еврорадио» заявила, что буду баллотироваться в президенты. А до этого было решение «Таварыства беларускай мовы», когда мы объявили, что будем принимать участие в политических компаниях.





Еще до того, как была объявлена возможная дата парламентских выборов, мы проводили переговоры с разными политическими партиями и гражданскими объединениями, чтобы совместно идти на выборы. Надеюсь, так и будет. И это будет самое большое отличие от минувшей избирательной компании.





- После послания некоторые вас критиковали за вопрос. Мол, нужно было не про памятники спрашивать, а задать более актуальный, острый вопрос. Как вы реагируете на критику? И что чувствуете, когда говорят: у нас два оппозиционных депутата в «палатке», но вы же видите, как они работают…





- На критику я реагирую спокойно. И всегда анализирую, что могу принять, а что – нет. В отношении памятников могу сказать, что этот вопрос в исключительной компетенции главы государства. Именно он решает, ставить или нет.





Вопрос о тех персонах, которые прозвучали в моем вопросе, не риторический и не рядовой. У нас до сих пор нет памятника первым государственным деятелям, которые были репрессированы. И то, что они были репрессированы, видимо, как раз является негласной причиной того, что сегодняшняя власть их не удостоила памятниками.





Зато нашла средства на обновление и реставрацию памятника Калинину.





Поэтому в отношении этого момента я не принимаю критики.





А что касается острых вопросов, то я сторонница того, чтобы получить на вопрос конкретный ответ. Задать десяток острых вопросов и не получить на них четкого ответа – ну состоится какая-то политическая полемика, потрем руки, ухмыльнемся, а по сути ничего не изменится.





Мы давно говорим: ситуация в Беларуси требует политических изменений. Так давайте будем к ним серьезно готовиться. И к парламентским выборам, и к президентским. И если мы проведем серьезно эти кампании, то увидим и изменения.









- Лукашенко, отвечая на ваш вопрос, почему-то назвал вас Татьяной…





- Он после подошел ко мне вместе со всей своей свитой и попросил прощения. Когда Александр Лукашенко стал выходить из Овального зала, многие к нему сразу подбежали. Я не подходила, просто ждала, когда он выйдет. А он подошел ко мне и сказал: «Я же знаю, что ты Лена, а мне сказали, что я тебя Таней назвал!». И извинился.





Сказал, что у него была девушка Татьяна, которую он любил. И пожал мне руку. А я тут же ответила: получается, я попала в ряды ваших любимчиков? Лукашенко ответил: ну не врагов же!





Оговорки, конечно, у всех бывают, иной раз и не заметишь. Но внимание Лукашенко на этот момент обратили, и он посчитал необходимым извиниться.