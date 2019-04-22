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«С организмом происходило что-то страшное». У одной из самых топовых волейболисток Беларуси проблемы

23.04.2019 16:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В клубе и сборной боятся, что Анна Гришкевич может завершить карьеру в 19.

«С организмом происходило что-то страшное». У одной из самых топовых волейболисток Беларуси проблемы
Волейбольная «Минчанка» недавно завершила дебютный сезон в российской суперлиге. Команда с самым скромным бюджетом турнира заняла девятое место, отстала на три очка от «Ленинградки» и осталась без плей-офф. Играть в одном из самых топовых клубных чемпионатов прошлогоднему финалисту Кубка ЕКВ пришлось на фоне кадрового дефицита.

После сезона-2018 команду покинул ряд игроков. Среди них – лидер «Минчанки» Анжела Борисевич, уехавшая в итальянский «Кьери». Качественно комплектоваться из-за скромных зарплат было проблематично. Волейболисткам часто приходилось играть без замен. Не обошлось и без травм. Практически весь сезон пропустила одна из самых талантливых волейболисток страны Анна Гришкевич. Месяц назад нападающую и вовсе госпитализировали для детального обследования. Как писал «Прессбол», предварительный диагноз – перетренированность, а самый неутешительный прогноз – пауза в карьере. Что произошло с Гришкевич, узнал Тарас Щирый.

* * *

Гришкевич в свои 19 добилась многого. Волейболом Анна начала заниматься в 12 лет, а уже через три года стала работать с основой «Минчанки». В то время талантливой волейболистке предложили переехать в Россию и сменить гражданство, но тренер Виктор Гончаров убедил ее остаться в Беларуси. Как показало время, он сделал большое дело. Через два года Гришкевич с девичьей сборной (U-17) завоевала бронзу чемпионата Европы, начала выступать за националку и сыграла с «Минчанкой» в прошлом году в финале Кубка ЕКВ против турецкого «Экзачибаши».


– Аня Гришкевич – талантливая девочка, – рассказывал о подопечной Гончаров. – И я хочу поблагодарить ее за то, что не уехала из команды. У нее было много предложений, но она оказалась настоящей белоруской, осталась здесь, сказала: «Я сначала закончу с учебой, а уже потом буду рассматривать предложения.

Заприметили Анну не только скауты. Статная и привлекательная спортсменка уже становилась участницей фотосессий.

Казалось, все у Анны, которую некоторые уже называют восходящей звездой белорусского волейбола, шло по восходящей, однако из-за травм сезон-2018/19 пошел под откос. Началось все еще осенью.

– Наверное, 10 сентября вернулась из молодежной сборной и буквально через день начала тренироваться с «Минчанкой». Из-за этого у меня не было возможности восстановиться, – вспоминает Гришкевич. – У меня очень сложное строение стопы – есть два плоскостопия. И, скажем так, глобальную нагрузку на стопы я не выдержала. Из-за этого пошли микротравмы. Порядка месяца ощущала дискомфорт, но думала, что он пройдет – у многих есть ми травмы, которые периодически приходится подлечивать. Я провела матчи на Кубок России, а в четвертой партии первого поединка суперлиги (11 ноября 2018 года – Tribuna.com) с московским «Динамо» почувствовала боль. Уже в Минске мне сделали МРТ и сказали, что я повредила связки. Где-то через месяц начала полноценно работать, но форму набирала, наверное, на протяжении двух месяцев.

На площадку Анна вернулась 9 декабря в домашнем матче с «Сахалином». «Минчанка» сопернику уступила (2:3), а Гришкевич набрала 20 очков и стала второй по результативности в команде. В обойме Гончарова нападающая оставалась до конца февраля, а потом вновь вылетела.

– Дискомфорт начала ощущать практически сразу, как вернулась. Но это были какие-то малозначимые симптомы: одышка, повышалось давление, пульс был другим... Это можно было выдержать. А позже проявились более серьезные симптомы, о которых, извините, говорить не могу. Очень личное. Именно они подтолкнули меня к обследованию, так как это мешает играть. На последней моей игре с «Енисеем» у меня поднялась высокая температура. Позже я вызывала скорую помощь, и мне посоветовали провести более серьезные обследования.

В середине марта волейболистку положили в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.


– Серьезных проблем не выявили, но была нарушена нервная система. Мои скачки давления, скорее всего, были связаны именно с перетренированностью. Что касается МРТ головного мозга, там все в порядке. Остальные обследования назвать не могу. Но, скажу честно, до сих пор не полностью здорова. Мне нужно восстанавливаться медикаментозно.

Свою перетренированность Анна связывает с тем, что в последние годы из-за постоянных матчей, сборов за клуб и сборные почти не имела времени на отдых. После завершения прошлого сезона она практически все время провела в расположении национальной и молодежной сборных Беларуси. В сентябре она вернулась домой и через день начала работать с клубом. Но в произошедшем Анна винит лишь себя и говорит, что должна была попросить у тренерского штаба передышку.

– Каждый спортсмен должен отвечать за свои поступки и за свое здоровье. И о том, что беспокоит, нужно сразу говорить тренерам. Они, естественно, обязаны давать отдых. Это чревато и грозит последствиями. Я должна была попросить отдых, поставить в известность, что болит нога, но этого не сделала. Ну а сейчас, думаю, поступила уже правильно. До февраля переносила нагрузку хорошо, но через некоторое время появились некоторые симптомы, о которых вообще не стоит распространяться.


– Ходят слухи, что ваш простой связан с тем, что вы хотите уехать за границу, и не играете из-за недопонимания с клубом. В этом есть правда? – спрашиваю у Гришкевич.

– Еще в начале сезона стали говорить, что я начала подыскивать новый клуб. Это абсолютная неправда. Мой агент начал искать команды лишь в апреле, но никак не раньше. У меня действительно появились проблемы со здоровьем, и мне нужно было их как-то решать. Диагноз сложно было поставить. С организмом происходило что-то страшное, поэтому с родителями решили обратиться в больницу.

* * *
Для тренера «Минчанки» Виктора Гончарова проблемы подопечной стали большой неожиданностью. Он говорит, что команда на Гришкевич серьезно рассчитывала, а по итогу девушка, которую Гончаров считает одной из самых талантливых волейболисток страны, пропустила практически весь сезон. По мнению специалиста, было бы намного лучше, если бы спортсменка не скрывала свои проблемы, тренируясь с ними, а вовремя поставила в известность тренерский штаб.

– Когда она еще была школьницей, мы буквально тренерские советы собирали и чуть ли не на месяц расписывали, где ей можно играть, а где нежелательно, – говорит председатель ВК «Минск» Александр Мишин. – Но она девочка с юношеским максимализмом: «Я люблю играть в волейбол! Я хочу!» Для нее это первично. Мы ей советовали не ехать с молодежной сборной на чемпионат Европы, но она все равно стояла на своем. Тогда попросили, чтобы ее ставили лишь на ответственные игры. Потом открываем интернет, смотрим, а она играет с кем-то из аутсайдеров. Как с ней бороться, не знаю...


Два последних сезона получились очень тяжелыми, многие волейболистки обращаются к врачам с какими-то вопросами, а она молчит, как рыба об лед. Терпит и терпит. Потом Гончаров мне рассказал про первую игру с московским «Динамо», которую мы 2:3 проиграли. Идет пятая партия, она садится и начинает плакать: «Болит! Играть не могу!» Дотерпела до того, что терпеть больше не смогла. И Гончаров ей говорит: «Анечка, солнце мое, если тебе плохо, так ты скажи, мы поставим другого человека или смоделируем игру так, чтобы ты меньше прыгала!» Желание играть зашкаливает, и она перестает обращать внимание на здоровье и советы старших. Мне кажется, я б на ее месте сделал паузу, взял, как говорят в университете, академический отпуск и восстановил здоровье. Может, ей и лета хватит. Будет катастрофа, если такой талантливый ребенок закончит играть до 20 лет.

Что касается ближайших перспектив Анны, Гончаров считает, что ответ на этот вопрос будет известен в конце месяца. 25 апреля соберется комиссия диспансера спортивной медицины, которая должна вынести вердикт, можно ли Гришкевич тренироваться, или девушке вновь нужна пауза.

– Сейчас чувствую себя намного лучше, чем раньше. Надеюсь, результат будет положительным, – говорит волейболистка. – Если не будет вопросов по поводу неврологии и кардиологии, думаю, к тренировкам приступлю в ближайшее время.


 
Теги: Минск
 
 
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В клубе и сборной боятся, что Анна Гришкевич может завершить карьеру в 19.
 
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