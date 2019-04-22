"Идет попытка дискредитации". Федынича вызывают в РУВД

Напомним, 30 марта Геннадия Федынича задержали двое сотрудников милиции и отвезли на освидетельствование. Дыхание в трубку показало то ли 1,3, то ли 1,5 промилле, однако взять на кровь для более точного анализа медики отказались. А уже 3 апреля ему вынесен первый выговор за нарушение режима отбывания «домашней химии».





Однако первым предупреждением инцидент, как оказалось, не исчерпан. Рассказывает Геннадий Федынич:





"История с моим задержанием получила продолжение: 7 апреля, в воскресенье, мне позвонили по мобильному телефону. Звонивший назвался участковым и предложил проехать на улицу Орловскую для составления протокола об административном правонарушении. Я ответил, что не знаю с кем говорю, а если бы и знал – мне запрещено в выходные дни покидать пределы своего жилища. И предложил: если есть у него желание, пусть приезжает ко мне домой".





— К двум часам участковый, старший лейтенант Евгений Иванович, был у меня в квартире. Он сообщил, что ему поручено составить протокол об административном правонарушении, а именно о моем нахождении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. При этом в понедельник истекал 10-дневный срок, отпущенный законом на его составление.





Мой вопрос о том, каким образом он планирует составлять протокол задним числом, не участвуя в моем задержании, остался без ответа. Мне также не объяснили, почему милиция не составила протокол еще 30 марта, во время задержания, если считала это необходимым.





Участковый составил протокол, с которым я, естественно, не согласился. При задержании меня видели соседи, с которыми я разговаривал. Более того, сама милиция и отвозила меня к метро – повезли бы меня в общественное место в пьяном состоянии? Милиция никаких претензий мне не предъявляла. Судя по всему, команда составить на меня протокол поступила позже, — отметил Геннадий Федынич.









Лидер профсоюза направил заявление на имя начальника УВД Центрального района Минска Артура Шахлая с просьбой обеспечить его права, участие адвоката и открытый административный процесс. Начальник РУВД сообщил, что вызовет адвоката, однако про открытость процесса в ответе ничего не сказано.





"Понятно, что идет попытка дискредитации меня, но я ни перед кем не прогибался и прогибаться не собираюсь. Я уверен, что давление на меня будет только усиливаться, о чем свидетельствуют такие необдуманные решения", — резюмировал Федынич.