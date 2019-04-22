ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Идет попытка дискредитации". Федынича вызывают в РУВД

23.04.2019 16:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Рассмотрение протокола об административном правонарушении лидера независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича (часть 1 статьи 17.3 КоАП) перенесено на 24 апреля в 14.00. Первоначально оно должно было пройти сегодня в РУВД Центрального района г. Минска.

"Идет попытка дискредитации". Федынича вызывают в РУВД
Напомним, 30 марта Геннадия Федынича задержали двое сотрудников милиции и отвезли на освидетельствование. Дыхание в трубку показало то ли 1,3, то ли 1,5 промилле, однако взять на кровь для более точного анализа медики отказались. А уже 3 апреля ему вынесен первый выговор за нарушение режима отбывания «домашней химии».

Однако первым предупреждением инцидент, как оказалось, не исчерпан. Рассказывает Геннадий Федынич:

"История с моим задержанием получила продолжение: 7 апреля, в воскресенье, мне позвонили по мобильному телефону. Звонивший назвался участковым и предложил проехать на улицу Орловскую для составления протокола об административном правонарушении. Я ответил, что не знаю с кем говорю, а если бы и знал – мне запрещено в выходные дни покидать пределы своего жилища. И предложил: если есть у него желание, пусть приезжает ко мне домой".

— К двум часам участковый, старший лейтенант Евгений Иванович, был у меня в квартире. Он сообщил, что ему поручено составить протокол об административном правонарушении, а именно о моем нахождении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. При этом в понедельник истекал 10-дневный срок, отпущенный законом на его составление. 

Мой вопрос о том, каким образом он планирует составлять протокол задним числом, не участвуя в моем задержании, остался без ответа. Мне также не объяснили, почему милиция не составила протокол еще 30 марта, во время задержания, если считала это необходимым.

Участковый составил протокол, с которым я, естественно, не согласился. При задержании меня видели соседи, с которыми я разговаривал. Более того, сама милиция и отвозила меня к метро – повезли бы меня в общественное место в пьяном состоянии? Милиция никаких претензий мне не предъявляла. Судя по всему, команда составить на меня протокол поступила позже, — отметил Геннадий Федынич.


Лидер профсоюза направил заявление на имя начальника УВД Центрального района Минска Артура Шахлая с просьбой обеспечить его права, участие адвоката и открытый административный процесс. Начальник РУВД сообщил, что вызовет адвоката, однако про открытость процесса в ответе ничего не сказано.

"Понятно, что идет попытка дискредитации меня, но я ни перед кем не прогибался и прогибаться не собираюсь. Я уверен, что давление на меня будет только усиливаться, о чем свидетельствуют такие необдуманные решения", — резюмировал Федынич.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассмотрение протокола об административном правонарушении лидера независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича (часть 1 статьи 17.3 КоАП) перенесено на 24 апреля в...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 1 мая в Беларуси повышают трудовые пенсии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика