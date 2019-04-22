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Белгидромет: накрывшая Польшу пыль из Африки Беларуси не угрожает
Источник материала: Партизан
Пылевая буря из Африки, которая 23 апреля достигла Польши, не угрожает Беларуси. Об этом
Мазовецкое воеводство Польши утром 23 апреля / Beata Wyszczelska, Grzegorz Zawiślak
“Пока в многокилометровой толще атмосферы над Беларусью преобладают юго-восточные ветры. К нам воздушная масса поступает с восточной Украины, с Нижнего Поволжья, поэтому пока нам Африка не угрожает”, — рассказала специалист Белгидромета.
Пыль из Африки утром 23 апреля достигла Мазовецкого воеводства Польши. По прогнозам польских синоптиков, концентрация пыли в воздухе к среде еще увеличится. Кроме того, из-за отсутствия дождей в Польше сильный ветер поднимает пыль с земли. В Беларуси уже сейчас виден белёсый цвет неба, а вблизи горизонта воздух подёрнут дымкой.
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Пылевая буря из Африки, которая 23 апреля достигла Польши, не угрожает Беларуси. Об этом Еврорадиосообщила дежурный синоптик Белгидрометцентра.
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