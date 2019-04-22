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Оранжевый уровень опасность объявлен по западу Беларуси на 24 апреля
Источник материала: БДГ
Сильный ветер ожидается в западных областях Беларуси, в целом погода завтра обещает быть по-летнему теплой.
«Утром и днем 24 апреля (среда) по Брестской и Гродненской областям ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15-20 м/с», -
Кроме того, там предупредили о том, что из-за отсутствия осадков установился высокий уровень пожароопасности.
В целом, 24 апреля будет тепло: ночью от -1..+8°С, днем +17..+23°С. 25 апреля сохранится подобная погода: от +1..+10°С ночью, до +20..+25°С днем 26 апреля ночью будет +3..+12°С, днем +20..+27°С.
Осадков завтра-послезавтра не ожидается, однако ночью в отдельных районах Гродненской области, а днем местами по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
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Сильный ветер ожидается в западных областях Беларуси, в целом погода завтра обещает быть по-летнему теплой.
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