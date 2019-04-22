Оранжевый уровень опасность объявлен по западу Беларуси на 24 апреля

Сильный ветер ожидается в западных областях Беларуси, в целом погода завтра обещает быть по-летнему теплой.

«Утром и днем 24 апреля (среда) по Брестской и Гродненской областям ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15-20 м/с», - сообщили в «Белгидромете».

Кроме того, там предупредили о том, что из-за отсутствия осадков установился высокий уровень пожароопасности.

В целом, 24 апреля будет тепло: ночью от -1..+8°С, днем +17..+23°С. 25 апреля сохранится подобная погода: от +1..+10°С ночью, до +20..+25°С днем 26 апреля ночью будет +3..+12°С, днем +20..+27°С.

Осадков завтра-послезавтра не ожидается, однако ночью в отдельных районах Гродненской области, а днем местами по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.